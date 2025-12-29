淡化中共圍台軍演威脅！川普：沒什麼好擔心

▲川普29日在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡會晤時，被傳媒問到他對這次中國圍台軍演的看法。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 解放軍東部戰區29日宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空領域，展開「正義使命-2025」演習。然而，美國總統川普（Donald Trump）週一表示，他並不擔心中國在台灣附近舉行的實彈演習，似乎對習近平下令入侵台灣的可能性不以為然。

綜合《彭博社》、《路透社》等外媒報導，川普是在當地時間29日於佛羅里達州，與來訪的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，被傳媒問及他對解放軍演習的掌握程度、個人看法、是否與習近平溝通過等問題。



對此，川普聲稱，他和習近平關係很好，後者沒有跟他提過這件事（軍演），他也不相信習近平會入侵台灣。

廣告 廣告

當被問到這些演習是否讓他感到擔憂時，川普則回答說：「不，沒有什麼能讓我擔憂。他們在那個區域進行海軍演習已經20年了。」

報導提到，中國這次「大秀武力肌肉」，就發生在川普政府批准一項金額高達111億美元的大規模對台軍售之後。分析認為，中國似乎有意模糊「例行軍演」與「為發動攻擊做準備」2者的界限，這項策略旨在讓美國及盟友對攻擊的預警降到最低。

原文連結：

Trump Downplays Threat From Chinese Military Drills Near Taiwan

Trump Says Not Concerned By Chinese Drills Around Taiwan

China stages record drills designed to encircle Taiwan

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國官媒放影片自嗨！宣稱無人機俯瞰101 海警船與馬祖同框

中共圍台軍演！衛報：測試美國反應、謹慎制定後續軍事行動

就是不爽對台軍售！解放軍軍演 中國外交部：美國欠中國統一的債