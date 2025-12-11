淡化美軍B-52參與美日演習 白宮：川普和中日都友好

2025年12月10日，日本自衛隊派出F-35戰機與F-15戰機各3架，與美國兩架B-52戰略轟炸機在日本海進行聯合演習。路透社



中國與俄羅斯15架軍機9日繞飛日本後，美國派出兩架B-52戰機參與美日聯合軍演。日方表示，此乃強化日美同盟的威懾力。不過美國似乎有意淡化與日聯合抗中的氣氛，白宮同時強調，美國總統川普和中日都保持良好合作關係。

日本防衛省昨日（12/11）公告，兩架美軍B-52戰機和3架日本自衛隊F-35戰機以及3架F-15戰機10日在日本海舉行聯合演習。這也是中俄軍機繞飛日本後，美國首次在此展現軍事力量。

日方在聲明中強調，日美「確保兩國的強烈意志，防止任何企圖透過武力改變現狀的舉動，同時確保自衛隊和美軍的備戰態勢」。

然而路透社報導指出，一名不具名美國官員企圖淡化此次美日演習的抗中氣氛。該官員週四（12/11）向媒體表示，這起演習早在中俄聯合軍演前便已完成規劃，而美日上月也有類似聯合演習，當時的演習還有B-1B美軍轟炸機參與。

另一方面，白宮發言人李威特則強調，即便中日出現緊張情勢，川普仍和中國維持「良好合作關係」，同時也與日本維持「強勁的同盟關係」。她說：「日本是美國的重要盟友，這可從雙方的私人關係以及我們與日本持續的貿易往來可見一斑。至於中國，總統和習主席也有很好的工作關係，而他（川普）認為這對我們國家是件好事。」

日本首相高市早苗上月初在國會答辯的「台灣有事」言論引起中國怒火，採取一系列反制措施，並施壓日本政府撤回此言論。

在中俄軍機9日聯合繞飛日本外海前，解放軍機6日在太平洋上空兩度對日本F-15戰機進行雷達照射，引起日本強烈抗議。美國國務院則是在週二（12/9）這天首度對此譴責中方，並強調致力於捍衛美日同盟關係。

