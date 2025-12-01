淡北停水民怨：復水時間跳票 侯：依停水日數減水費
新北市 / 綜合報導
淡北道路施工挖破管線，6萬多戶居民家中被迫停水，居民除了每天得排隊到水車接水，連洗個澡也都相當不便，里長與在地議員就趕緊協調飯店活動中心，讓將近300多位居民來盥洗，而民眾也抱怨，復水時間不斷跳票，對此新北市長侯友宜臉書也發文回應，表示水公司已經加速供水，未來也會依住戶實際停水日數，按比例折減水費。
打開水閥，水嘩啦啦流出來，每一滴都珍貴，民眾大排長龍搶著接水，因為淡北道路施工挖破管線，6萬多戶居民家中被迫停水，民眾說：「那我今天(1日)要沖水馬桶，真的要沖，不沖不行。」、「我們家是臥床的病人，對，如果他生病，他就要去用很多的水要去洗。」
實際直擊影響最嚴重的崁頂里，民眾一早提著大小水桶排隊來接水，身為新北第三大里，人口突破3萬人，從28日開始停水到現在，里內仍有許多家戶無水可用，甚至連想洗個澡都無法，里長與在地議員趕緊協調飯店活動中心，昨(30)日晚間讓將近300多位居民能夠好好盥洗，旅宿業者蘇庚清說：「我們兩部鍋爐就一直在燃燒，就怕那個熱水會不夠用了。」
沙崙里里長彭瑀筑說：「就新北市政府而言，你們應該要先去協調當地的業者，是不是提供洗漱的空間，讓民眾可以使用。」另外也有居民社群上抱怨，復水時間不斷跳票，原本公布昨日凌晨2點可復水，結果自來水公司在沒有通知居民情況下，又更改復水時間到下午2點，之後又二度更改為下午5點，而且實際上沒復水，只是剛把新管接好，一直到昨日晚上9點才開始加壓工程，才陸續有住戶復水，民眾說：「就說問到底是為什麼，會這樣延，說清楚一點，他(大樓管理員)有時候又語焉不詳，期待說什麼時候，那個水就來了，結果都沒有來。」
對此市長侯友宜表示，水公司已經加速供水，承包商應負擔責任，承諾將依約檢討裁罰，今(1)日下午起連續3天，將設立陳情窗口，也會依住戶實際停水日數比例折減水費，但對民眾來說只希望水趕快來，儘早恢復正常生活。
淡水停水第4天！侯友宜稱「8成恢復」 臉書遭灌爆「淡水人比不上耶誕城」
淡水健行活動意外！圍欄突斷裂 七旬翁摔5公尺高不治
桃市自來水工程 平鎮楊梅9/10萬戶停水23小時
