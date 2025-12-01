淡北停水「8成復水」遭批 台水承諾「這1天」復原2週內求償

【記者許麗珍／台北報導】新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下自來水管，造成16里約6.2萬多戶大規模停水，立委關切何時可復水，台水公司副總王傳政今於立院表示「8成已復水」遭批狀況外，最後承諾12月2日凌晨2點可全面復水。

新北市淡水區27日晚間因淡北道路工程施工不慎挖破地下自來水管，造成16里約6.2萬多戶大規模停水，時間迄今已達2天，居民馬桶不能沖也不能煮飯以致民怨四起。原訂昨(30)日凌晨2時前搶修完成，但因現場湧出大量地下水並造成坑槽側壁坍方，施工團隊被迫緊急撤離，以致進度再延宕12小時。

立院經委會今邀請國發會、經濟部、外交部等部會「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行專案報告。立委關切何時復水。

立委黃國昌詢問台水公司，目前復水進度？台水公司副總王傳政備詢時回答「已有8成復水」。黃國昌批評數字不正確狀況外，現在仍高達17508戶停水，整整一個週末沒有水可用，淡水民眾甚至自嘲「沒有水的狀況要學著用貓砂」，台水主管居然說已有8成復水。

黃國昌再詢問，污染事件已讓民眾停水至今，民眾叫苦連天，請問台水公司何時可全面復水？對此王傳政承諾12月2日凌晨2點可全面復水。

立委洪孟楷則詢問台水公司，淡海新市鎮居民現在只有一個3.5萬噸蓄水池可用，這次遇到大停水，淡水居民自來水就不夠用了，他建議再加一條供水管線給淡海新市鎮的民眾，對此台水公司表示會評估再加一條供水管線。

至於求償一事，洪孟楷表示淡北道路工程施工不慎挖破地下自來水管，應向新北市政府求償，詢問經濟部國營司何時會求償，國營司長胡文中表示，2週至3週內會向新北市政府求償。

