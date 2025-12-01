淡北大停水第4天！ 市府：水費折減、設窗口受理求償

新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求。（新北市工務局提供／孫敬新北傳真）

新北市工務局1日表示，日前淡北道路工程施作時，施工承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管線，導致淡水地區6萬6443戶居民長達72小時停水。

新工處處長簡必琦說明，此次事故發生於11月27日，施工承包廠商鑽破自來水管線，影響淡水區16個里，停水時間長約72小時。雖然市府團隊與台灣自來水公司日夜全力搶修，並於30日下午恢復供水，但為確保管線安全而緩慢加壓，部分末端及高地區用戶仍需時間才能完全復水。

新工處局長馮兆麟表示，此次施工事故造成淡水地區大規模停水，對居民生活造成不便深感抱歉。為彌補民眾損失，自來水公司會按照實際停水日數比例折減水費。此外，新工處已協調包商啟動保險機制，並宣布於1日下午1時起連續3天，在淡水區公所設立統一窗口受理民眾陳情訴求，包含財物相關損失等，待釐清相關責任後將對外說明。

針對此次疏失，馮兆麟強調，將依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定，並盡速釐清事故發生的確切原因與責任，依約對顧問公司與承包商追究相關責任。

簡必琦進一步指出，儘管施工團隊已於事前與自來水公司核對圖資並進行透地檢測確認後才施工，但本次事件反映出地下管線圖資與實際情況存在落差的問題。新工處將重新全面檢討管線圖資、儀器探測與施工流程等項目的調整，尤其民生管線需反覆檢核確認管線位置後才施工，以減少誤挖風險，降低對民生影響的程度。

