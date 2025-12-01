淡北施工「挖破水管」大停水 經濟部：昨已把大水管修復

經濟部今（1）日於臉書發文表示，淡水輸水管因新北道路工程誤損，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。（圖／取自經濟部臉書）

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，11月27日晚間起爆發大停水，至今仍有大批住戶無水可用，逾6萬戶生活全面受影響。對此，經濟部今（1）日於臉書發文表示，淡水輸水管因新北道路工程誤損，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。

經濟部指出，復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒！部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。

經濟部說明，被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全。

經濟部表示，在環境安全補強後，台水同仁繼續進場全力修復，並在昨(11月30日)傍晚將管線修復完成，並逐步進行復水作業。

經濟部說，再次感謝民眾耐心的等候，受到道路工程事件停水的民眾，台水也會依規定辦理水費減免。並提醒，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損。有任何用水問題，歡迎撥打台水專線 1910 洽詢。

