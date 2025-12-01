淡北施工「挖破水管」釀大停水 洪孟楷曝最新復水進度

圖為新北市工務局長馮兆麟（右）和台灣自來水公司總工程司王亮中（左）11月30日在現場緊盯修復工程。（資料照／張鎧乙攝）

圖為淡水居民11月30日一早排隊接水。（資料照／張鎧乙攝）

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商在11月27日晚間不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水，生活受到極大影響。國民黨立委洪孟楷今（1日）上午在臉書更新最新狀況，淡水地區昨（11月30日）晚間到今早部分地區已陸續恢復供水，但因本次停水時間長達3天、影響範圍廣，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水。

洪孟楷今上午發文說明，截至目前，仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水，尤其部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。他透露，自來水公司張處長也向他報告，除全員持續待命外，已再加派人手協助排氣與管線調配，加速水量送達每一戶住家。

廣告 廣告

另外，洪孟楷指出，今天一早水車仍持續不間斷在各地支援配送，各里、各社區如仍有臨時用水需求，請撥打1910客服專線，或直接向各里里長反映，會統一協調調派水車，務必減輕等待復水期間的不便。

然而，在該篇貼文下方也有不少網友湧入留言，有超過200則留言，有人就說「北新路1滴水都沒，做不到的事就別說了」、「水到底什麼時候來.我們不要只看報告，一延再延.很痛苦」、「下雨天應該要各派水車到社區，尤其是老人家」、「還沒有水，到底還要多久時間」、「感恩！新市一路三段早上五點總算來水了！沒水真的很痛苦」、「早上8點多了，還是一滴水都沒有」。

【看原文連結】