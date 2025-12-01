淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水 洪孟楷更新復水進度

國民黨立委洪孟楷今（1）日上午更新淡水區供水狀況。（圖／取自洪孟楷臉書）

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，11月27日晚間起爆發大停水，至今仍有大批住戶無水可用，逾6萬戶生活全面受影響。對此，國民黨立委洪孟楷今（1）日上午更新最新情況，淡水地區昨晚到今早部分地區已陸續恢復供水，但因本次停水時間長達三天、影響範圍廣，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水。然而截至目前，仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水。

洪孟楷指出，尤其部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。自來水公司張處長也向我報告，除全員持續待命外，已再加派人手協助排氣與管線調配，加速水量送達每一戶住家。

洪孟楷說，今天一早，水車仍持續不間斷在各地支援配送。各里、各社區如仍有臨時用水需求，請撥打 1910 客服專線，或直接向各里里長反映，會統一協調調派水車，務必減輕等待復水期間的不便。

洪孟楷表示，持續與16個里里長及同仁保持密切聯繫，掌握現在復水狀況，上午緊急調派兩台水車到沙崙里及新春里。依據各里長回報，還有下列部分社區及路段還未恢復供水，持續請自來水公司密切掌握、加強排氣及調度。

洪孟楷說，如有尚未登錄掌握的地區路段，也請與當地里長反映。持續會同自來水公司、公所、里長來協調處理。

