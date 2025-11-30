淡北自來水管線30日凌晨搶修完成 新北副市長朱惕之視察

市府團隊與台灣自來水公司、施工廠商持續搶修，盡速恢復供水，減低民眾生活不便。（新北市工務局提供）

記者黃秋儒／台北報導

淡北道路工程27日進行基樁鑽掘作業時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，造成淡水地區6萬多戶大規模停水，新北市政府第一時間獲報，連夜全力搶修，副市長朱惕之昨(29)日偕同工務局長馮兆麟赴現場視察，朱惕之表示，在市府與台灣自來水公司、施工單位合作之下，預計30日凌晨2時修復完成，將交由水公司辦理後續加壓供水作業，市府持續追蹤復水時程，以維護市民權益。

朱惕之副市長與工務局長馮兆麟到現場視察，掌握修復進度，預計30日凌晨2時修復完成。（新北市工務局提供）

因挖破自來水管線，自來水公司於28日凌晨0時起減壓供水，中午過後全面暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共計約6.2萬戶。朱惕之昨日趕往現場坐鎮指揮，他要求市府團隊與自來水公司等相關單位持續搶修，盡速恢復淡水居民的生活機能。

工務局長馮兆麟(穿白外套者)二度到場勘查，日夜在第一線現場全程督工。（新北市工務局提供）

再度到場勘查的工務局馮兆麟指出，在確保安全之下，已完成設置鋼板樁及支撐作業，今日加速將破損自來水管線挖出，並進行換管與復舊作業，因地下水量龐大，修復時間較原本預估的更久，30日凌晨2時應可修復完成。台水公司總管理處及區主任亦在場協助，安排19處取水站及5部水車，解決市民在停水期間的用水問題。

施工團隊連夜全力搶修，加緊工程進度，預計30日凌晨2時修復完成。（新北市工務局提供）

馮兆麟表示，淡北道路工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，並且與自來水公司在事前會勘確認。此次施工廠商意外鑽破管線，顯示圖資與實際狀況有所落差，將全面檢討現行圖資準確度，並輔以現場挖掘確認。在回復供水後，市府與自來水公司研議討論相關補償機制及必要協助。