淡北道路包商挖破自來水管 市府依約開罰 折減水費、設立統一窗口

新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求。（新北市工務局提供）

記者黃秋儒／新北報導

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，以致淡水地區6.6萬多戶長時間停水。新北市政府立即啟動處理應變機制，自來水公司按照停水日數折減水費，市府並設立窗口統一受理陳情案件，依契約開罰顧問公司及承包商，後續檢討釐清責任後將再追究相關責任。

淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，施工承包廠商鑽破自來水管線，影響淡水區16個里、共計6萬6443戶，停水時間約72小時。市府團隊與台灣自來水公司日夜全力搶修，排除各項障礙，於昨(30日)下午5時恢復供水，惟自來水公司確保管線安全緩慢加壓，部分末端及高地區用戶尚未復水，水公司目前持續輸送水。

廣告 廣告

淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。（新北市工務局提供）

新北市工務局長馮兆麟表示，此次施工事故造成淡水地區大規模停水，停水期間造成居民生活不便深感抱歉，自來水公司會按照實際停水日數比例折減水費。本局亦協調包商啟動保險機制，新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求，包含財物相關損失等，視釐清相關責任後將對外說明。

連日來在現場督工的馮兆麟提到，依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定罰處顧問公司與承包商，並盡速釐清事故原因與責任，依約追究責任。