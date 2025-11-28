淡北道路基樁施工誤挖自來水管 工務局第一時間搶修 將盡速復水

工務局長馮兆麟(左二)到場視察，了解目前自來水管搶修進度。(新北市工務局提供)

記者黃秋儒／新北報導

淡北道路工程昨(27)日進行主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，造成現場湧水情形，新北市政府第一時間通報，並由施工廠商、監造單位及台灣自來水公司共同展開緊急處置。新北市工務局長馮兆麟今=（ 28）日晚間到場視察，督促廠商與自來水公司搶修進度，以盡速恢復供水。

馮兆麟指出，目前持續進行開挖作業及打設鋼板樁作業，因自來水管深度約在6公尺處，為了安全須先打設13公尺的鋼板樁，惟打設到一半遭遇卵礫石，馮兆麟立即指示派機具挖出礫石，並要求施工廠商在安全情況下，儘速將破損自來水管挖出並進行換管作業。

廣告 廣告

現場持續進行開挖及打設鋼板樁作業，工務局長馮兆麟督促廠商盡速恢復供水。(新北市工務局提供)

馮兆麟表示，台灣自來水公司目前已關閉水源，控制湧水範圍，並安排7處取水點協助民眾在暫時停水期間滿足用水需求。市府將持續監督修復進度，期盼能儘速復水，縮短停水時間。

新北新工處說明指，淡北工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，此次鑽破管線位於地下約8公尺深，是10多年前埋設，推測當時技術關係，使圖資與實際狀況有所落差，致造成這起事件。

新工處強調，後續要求各管線單位，加強確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。另外，7處取水點可至淡北道路官網（www.danbeird.ntpc.gov.tw/index.aspx）或台灣自來水公司官網（https://web.water.gov.tw/wateroff/）查詢。