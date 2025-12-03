淡北道路工程釀6.6萬戶停水！侯友宜提2建議：台水系統須升級

侯友宜回應淡北道路工程後續補償措施跟究責辦法。（孫敬攝）

淡北道路工程施工挖破管線導致6.6萬戶停水，新北市長侯友宜今（3）日提出2項供水系統改善建議給台灣自來水公司，包含增設備援管線與5萬噸配水池，強調工程若可配合淡北道路工程更快速。

侯友宜提出2項具體措施給台水，由於淡水人口大幅成長，因此自來水系統需要升級，市府建議增設備援管線，而目前的淡水末端配水池僅有3.5萬噸容量，另外建議增設5萬噸配水池。侯友宜強調台水這部分一定要去設想，若沒有完整配水機制，到時候主幹管再發生漏水可能需要更長的維修時間，且在淡海新市鎮計畫建設中，應配合新市鎮第二期計畫同步施作。

至於新設一條備援水幹管，是否會影響既有的淡北道路工程，侯友宜認為，市府只要與自來水公司積極合作，藉著目前的施工期間一併完成備援水幹管的建置，這樣應不至於造成完工期程大幅延宕的問題。

新北市議員鄭宇恩指出，目前停水區域仍有新興里、新春里、崁頂里等地部分社區，今天將有備援模式，市府及水公司預備30台水車，若社區有無法進水的情況，會採注入社區蓄水池的形式先提供社區用水。

市府說明，淡北道路自來水管線深達九米，施工過程遭遇極大挑戰，加上淡水的這條是主要的幹線，因此送水和復水的時間就比較長，侯友宜直指，新北市政府將會追究廠商的責任。

為了妥善處理民眾損失，淡水區公所已設立實體及線上窗口受理申請，並協助廠商和民眾進行「一對一」的協調與賠償。他特別說明，目前的賠償除了針對民眾的買水及馬達維修外，也已要求廠商必須針對商家的營業損失部分進行協調與賠償。侯友宜承諾，若民眾或商家對廠商的協調結果不滿意，市府將會以「代為求償」的方式，要求廠商履行責任。

