淡北道路工程鑽破水管 台水：主動辦理水費扣減

（中央社記者曾智怡台北1日電）淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，經台水搶修，已在昨天完成修復並逐步恢復供水。台水今天表示，依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減；另管線末端及高地區因須進行加壓與排氣作業，預計2日凌晨2時全面復水。

台水透過新聞稿表示，第一區管理處位於淡水關渡橋旁的1000mm送水幹管，於11月27日因新北市政府新建工程處委外廠商施工挖損導致破管。台水接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，全力投入搶修，並依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減，用戶無須提出申請。

台水說明，因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，自11月28日凌晨起全力日夜搶修，已於11月30日下午5時順利修復並逐步恢復供水；部分管線末端及高地區因須進行加壓與排氣作業，預計於12月2日凌晨2時全面恢復供水。

台水指出，依台水營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減；停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。

對於此次事故造成民眾不便，台水表示深感抱歉，並感謝用戶在此期間的體諒與配合。台水提醒用戶，如仍有供水狀況或水費扣減相關疑問，可撥打1910客服專線洽詢。（編輯：楊凱翔）1141201