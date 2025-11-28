淡北道路工程頻出包！ 挖破管停水3天 業者嘆：週末生意慘

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

新北市的〝淡北道路工程〞又出包！施工單位在進行主線高架橋〝基樁〞作業時，工人不慎挖破地下的自來水管，導致淡水區的16個里，因此停水3天，受影響人數高達10萬人，民進黨新北市議員鄭宇恩就譴責，明明可以用雷達來精準測量，相關單位卻不肯花錢，才導致意外頻傳。

挖土機施工到一半，突然湧出大量泥水，一發不可收拾，施工單位不小心把地下自來水管給挖破了，導致新北市淡水市區得停水3天。送貨人員vs.餐廳業者：「這裡停水哦？對啊停水了我才叫這麼多水，要拿來炒菜，不然怎麼辦。」餐廳業者無奈苦笑，沒水用，還得額外花錢訂購大量的瓶裝水，但更讓他們不滿的是，準備迎來周末大批遊客，結果停水，恐怕也只能取消客人的訂位，損失慘重。海產店業者：「週末正好是大家營業最忙的時候，這裡訂位都超滿，那變成說沒有水用我們可能到後面，訂位接了也沒有用，全部要退訂，要去跟客人打招呼，說我們沒有辦法營業了。」

27號下午1點多，淡北道路進行施工，不慎鑽破地下8公尺深的管線，自來水公司緊急關閉水源，進行管線更換，導致淡水區16個里、10萬居民生活受到影響。自來水公司第一區副處長陳昭賢：「新北市新建工程處主線的高架P20的基樁施工挖到這條幹管，所以導致漏水必須要馬上進行修復。」淡北道路施工，早就不是第一次出包，去年底就有工人在打樁時，測量失誤，1根鐵柱直接穿過機車專用地下道，害路過騎士摔車，引發民怨。民進黨新北市議員鄭宇恩：「顯見新北市政府的管理和工程品質，出現了嚴重的問題，強烈要求市府要負起責任，精進管線圖資與現場的落差，安排水車來補足民生用水的需求。」









淡北道路工程，本來是要改善交通，沒想到施工以來頻頻凸槌，反而造成居民生活不便，未蒙其利、先受其害。





