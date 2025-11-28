淡北道路施工又挖破水管16里無水可用 議員要市府釐清責任

淡北道路施工不慎挖破水管，施工廠商緊急派遣挖土機處置。（新北市議員鄭宇恩服務處提供／吳嘉億新北傳真）

淡水河北側沿河平面道路工程昨日進行主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，新北市議員鄭宇恩今（28）日到場了解，要求新北市政府工務局盡快釐清責任、協助安排水車補足民生用水需求，並提出對受影響住戶及店家補償方案。

鄭宇恩表示，淡北道路施工又挖破管線，停水衝擊淡水16里影響範圍多達淡水16個里停水，高達10萬人口將受到影響，日常生活全面受到衝擊，預估要到週日凌晨才恢復，居民得再忍受兩天，還有許多店家無法做生意。

鄭宇恩強調，工程施工應做到風險控管、標示定位、與管線單位充分協調，但淡北道路自開工以來，挖破機車專用道、瓦斯管線等，在不斷要求檢討改善下，卻仍屢屢發生，新北市府的管理和工程品質顯見有明顯疑慮；對此，要求市府釐清責任、全面檢視管線圖資及再次確認施工前查核是否確實執行，提交檢討報告外，並且立刻安排水車補足民生用水需求，後續並提出對受影響住戶、店家的補償方案。

對此，新北市政府新建工程處發布聲明表示，市府在第一時間就已通報，由施工單位、監造單位及自來水公司共同進行緊急處置，目前已關閉水源，控制湧水範圍，今日將派員進場，與施工團隊合力完成鋼板樁打設防護措施及開挖作業後，進行破損幹管更換，預估工期約3日。

新北市政府新建工程處補充說明，淡北工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，此次鑽破管線位於地下約8公尺深，是10多年前埋設，推測當時技術關係，使圖資與實際狀況有所落差，導致造成這起事件；後續要求各管線單位，確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。

