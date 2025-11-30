淡北道路施工造成淡水大停水 連日搶修今恢復供水 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，導致淡水區6萬多戶長時間停水，新北市政府與台灣自來水公司連日全力搶修，克服排除各項障礙，於11月30日下午4時多完成接管作業，三度到場視察的工務局長馮兆麟表示，經向自來水公司確認，下午5時起恢復供水，此次事件將徹底檢討查明原因。

工務局長馮兆麟(左一)到場視察緊盯搶修進度。（圖/新北市工務局提供）

淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶。市府第一時間獲報，立即啟動搶修工程，陸續完成設置鋼板樁支撐及擋土設施，原計今日凌晨搶修完成，因遭遇無法預期的地下水湧出，有坍方疑慮，考量安全緊急中斷暫停施工。

新北市府與台灣自來水公司全力搶修完成換管、接管作業。（圖/新北市工務局提供）

工務局長馮兆麟、新工處長簡必琦等人在29日、30日都前往現場視察，了解工程進度。馮兆麟指出，凌晨進行開挖管線時，兩側地下水陸續湧入，邊坡側土有坍滑的情形，緊急增加打設鋼板樁做補強，確認安全無虞之下再次進場施工，因此搶修完工期程及復水時間不如原先預期。

馮兆麟表示，30日上午持續抽水，中午時分將破損自來管完成切割與清理餘土，下午4時多自來水公司已置換完成接管，接續進行排泥清汙作業，下午5時起恢復供水。

馮兆麟強調，淡北道路工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，並且與自來水公司在事前辦理會勘確認。此次事件顯示圖資與實際狀況有所落差，將邀集自來水公司檢討勘驗，在回復供水後，市府也會與自來水公司研商相關補償機制，亦協調施工廠商啟動保險機制提供必要協助。

簡必琦表示，目前市府團隊與自來水公司仍以搶災、恢復供水為目標，不眠不休的搶修中，至於事故責任與賠償問題，後續將與自來水公司釐清探管與圖資套疊等溝通歷程，確認事發原因後，倘有承商應負擔的責任，將依約檢討並予裁罰。