淡北道路還要蓋至少4年！淡水大停水事故還會再發生？ 侯友宜向中央喊話了

近日淡北道路工程挖破管線導致淡水地區6.6萬戶停水，嚴重影響民眾日常生活，目前大致雖已恢復供水、但檢討聲浪不斷，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路預計2029年完工、至少還有4年，她呼籲市府要更謹慎、不要再發生這類影響民生、危及市民安全的施工事故。新北市長侯友宜也向中央喊話，建議自來水公司增設備援管線，若沒有完整配水機制，未來若主幹管再發生漏水，可能需要更長時間來維修。

近日淡北道路工程挖破管線導致淡水地區6.6萬戶停水，嚴重影響民眾日常生活。（圖／工務局）

侯友宜提出2項具體措施給台水公司，由於淡水的人口大幅成長，自來水系統必須升級，他建議增設備援管線；同時改善配水池容量，因為目前的淡水末端配水池僅有3.5萬噸，他建議增設5萬噸配水池。

至於新設一條備援水幹管，是否會影響淡北道路工程的進行？侯友宜強調，市府能與自來水公司配合，藉由目前的施工期間來完成備援水幹管，這樣應不至於造成完工期程大幅延後。

考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之也說明，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。



