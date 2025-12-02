淡北道路鑽破水管釀災 逾6萬戶停水4天 今全區恢復供水

無黨籍議員蔡錦賢12月1日晚間雇用民間水車到淡水區，運水給民眾使用。（民眾提供）

淡北道路工程日前進行高架橋基樁施工時不慎鑽破自來水管，導致新北市淡水區超過6萬戶遭遇長達4天的大規模停水。歷經多日調度水車、緊急搶修及居民苦等，台灣自來水公司今（2）日凌晨6時宣布，淡水全區管網已全面恢復供水，但部分大型社區因蓄水池尚未滿水，仍需時間才能完全恢復正常用水。

淡水停水事件延燒多日，第一線民代幾乎整夜往返社區、水車補給點。民進黨議員鄭宇恩表示，從深夜到清晨持續與里長、社區和自來水公司巡查，確認水車分配與未復水個案。她指出，截至今晨仍有零星社區未進水，包括新春里多處（悠森學、長頸鹿、元寶第、長春藤、真理風華及新春街43巷）、崁頂里海洋都心1、3及名軒海樂地、新興里加州社區、觀自在社區、丰悅廈宮部分棟別與書香大第，皆已通報自來水公司排查。鄭宇恩呼籲，如尚未恢復供水且排除內管問題，居民可與服務處聯繫，由她協助加速調度。

國民黨議員陳偉杰也連日奔走各里，關注水車與加水站運作及未復水戶情況。他指出，部分大型社區因地下蓄水池容量較大，需等待水位補足，短時間內可能仍感覺家中無水或水質略顯混濁。他要求自來水公司在仍未恢復用水的區域就近備水車，避免居民深夜反覆奔波。他坦言，停水期間民眾的不滿與焦急都「看在眼裡、放在心裡」，並向居民致歉，強調自己有責任盡力解決問題。

此次停水釀成大規模民怨，許多居民深夜提水、排隊加水，生活受到嚴重影響。陳偉杰表示，不會因供水恢復而淡忘民眾的辛苦，承諾後續將追究工程與管理責任，並要求市府提出合理補償；鄭宇恩也表示將持續協助未復水個案追蹤。

