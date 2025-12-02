淡北道路鑽破管害6萬戶沒水用 侯友宜：一定追究廠商疏失

淡北道路工程施作導致新北市淡水區大停水，釀不少民怨，新北市長侯友宜昨（1）日向市民道歉後，今日再強調「一定會追究廠商疏失的責任」，並要求不管施作廠商、市府團隊再度詳細檢視每一步驟，不允許再有這樣的疏失發生。

新北市市長侯友宜出席新北市金志獎績優志工暨團隊表揚典禮前受訪。（孫敬攝）

侯友宜今日出席新北市金志獎績優志工暨團隊表揚典禮前受訪時表示，針對淡水大停水再度強調「一定會追究廠商疏失的責任」，尤其已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償，「更重要的我一定會確保市民朋友的權益，同時我也要求不管是我們這一次的施作廠商，以及我們市府團隊，再度地詳細地去檢視每一個步驟，從檢視的過程當中，絕對不允許再有這樣一個疏失的、錯誤的事情再度發生，那我們會全力地把我們這一次廠商的責任，我們會透過法制的單位來給予追究」。

