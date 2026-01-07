淡北道路高架橋吊裝 明起淡金路部分路段夜間封閉 實施兩階段交管

新北市淡北道路工程持續推進，為進行淡金路高架橋吊裝工程，自明天起（8日）至3月15日，淡金路中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段將進行夜間封閉，時間為晚間10時至隔日清晨6時，並分2階段實施交通管制，提醒民眾施工期間配合改道行駛。

新北市淡北道路進行淡金路高架橋吊裝工程，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，並分2階段實施交通管制。（圖／新北市工務局提供）

新北市工務局發布新聞稿，目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，接下來將在夜間施作上部節塊吊裝，將針對部分路段進行夜間封閉，以及兩階段交通管制。

夜間封閉： 1月8日起至3月15日，晚間10時至隔日清晨6時進行施工，封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。

第一階段交通管制： 1月8日至2月6日，淡金路往台北方向須改道左轉行駛坪頂路，或右轉坪頂路接中正東路一段；往淡水方向不受影響，維持原動線行駛。

第二階段交通管制：2月7日至3月15日（農曆春節假期除外），淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥，雙向車流均行走於淡金路雙號門牌的車道，建議用路人改道行駛坪頂路；中正東路部分路段配合施工封閉，請改道行駛坪頂路。

新工處說明，淡北道路在淡水端共有2處匝道出入口，分別位於淡金路及中正東路，可供新市鎮及淡水市區的車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路。

工務局長馮兆麟表示，淡北道路工程持續推進，除了淡金路高架橋外，關渡大橋匝道內的主線高架橋正在組裝懸臂工法工作車，台北市工區也在進行交維調整與管線遷移工作，整體工程預計118年完工，通車後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間。