淡北道路高架橋吊裝 8日起夜間封閉淡金路等路段

（中央社記者曹亞沿新北7日電）新北市淡北道路工程持續推進，為進行淡金路高架橋吊裝工程，1月8日起至3月15日夜間封閉淡金路與中正東路等部分路段，並分2階段實施交通管制，提醒民眾施工期間提前改道。

新北市工務局發布新聞稿，目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，接下來將在夜間施作上部節塊吊裝，自1月8日起至3月15日，晚間10時至隔日清晨6時進行施工，將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。

廣告 廣告

新建工程處表示，交通管制分為2階段，第1階段為1月8日至2月6日，淡金路往台北方向請改道左轉行駛坪頂路，或右轉坪頂路接中正東路一段，往淡水方向則不受影響，維持原動線行駛。

第2階段為2月7日至3月15日（農曆春節假期除外），淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥（雙向車流均行走於淡金路雙號門牌的車道），建議用路人改道行駛坪頂路；中正東路部分路段配合施工封閉，請改道行駛坪頂路。

新工處說明，淡北道路在淡水端共有2處匝道出入口，分別位於淡金路及中正東路，可供新市鎮及淡水市區的車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，並以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路。

工務局長馮兆麟表示，淡北道路工程持續推進，除了淡金路高架橋外，關渡大橋匝道內的主線高架橋正在組裝懸臂工法工作車，台北市工區也正在進行交維調整與管線遷移工作，整體工程預計118年完工，通車後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間。（編輯：龍柏安）1150107