淡北道路高架橋夜間吊裝 1/8起封閉淡金路、中正東路部分路段

淡北道路高架橋鋼構吊裝作業，一月八日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。（圖：新北工務局提供）

▲淡北道路高架橋鋼構吊裝作業，一月八日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。（圖：新北工務局提供）

新北市政府配合淡北道路高架橋鋼構吊裝工程，自一月八日起至三月十五日止，將於夜間施工時段，分階段封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往臺北方向）部分路段，施工時間為晚間十時至翌日清晨六時，提醒用路人依現場交維人員指引改道行駛。

新工處今（七）日表示，淡北道路淡水端設有淡金路及中正東路兩處匝道，銜接淡水新市鎮及市區車流。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，採高架橋方式跨越捷運淡水線後，銜接平面道路。目前已完成橋梁基礎及墩柱等下部結構，將於夜間進行上部鋼構節塊吊裝作業，降低交通影響。

廣告 廣告

本次交通管制分兩階段辦理，第一階段自一月八日至二月六日，淡金路往臺北方向請改道坪頂路；第二階段自二月七日至三月十五日（農曆春節假期除外），將視工程進度調撥車道，建議改道坪頂路，中正東路部分路段亦配合封閉。

工務局長馮兆麟表示，淡北道路整體工程預計於一一八年完工，完工後可紓解臺二線竹圍至紅樹林路段交通瓶頸，縮短淡水往返臺北市通行時間。