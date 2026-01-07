淡北道路1/8起夜間高架橋吊裝 封閉淡金路、中正東路部分路段

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡北道路工程持續推動，市府工務局長馮兆麟表示，為進行淡北道路高架橋鋼構吊裝作業，將於1月8日起至3月15日止，配合夜間10點至隔日清晨6點施工，將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口(往台北方向)部分路段，提醒用路人行經時減速慢行，並遵從現場交通指揮引導改道行駛。

工務局說明，高架橋鋼構吊裝作業實施2階段交通管制措施，第一階段1月8日至2月6日期間，淡金路往台北方向請改道左轉行駛坪頂路或右轉坪頂路接中正東路一段，往淡水方向不受影響；第二階段2月7日至3月15日期間(農曆春節假期除外)，淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥(雙向車流均行走於淡金路雙號門牌車道)，建議用路人改道行駛坪頂路，中正東路部分路段也配合施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。

新建工程處表示，淡北道路在淡水端有2處匝道出入口，分別位於淡金路及中正東路，其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路；目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，為降低交通影響，將於夜間施作上部節塊吊裝作業，預計自1月8日起至3月15日止，夜間10點至隔日清晨6點施工，將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

工務局補充，關渡大橋匝道內的主線高架橋正在組裝懸臂工法工作車，台北市工區正進行交維調整與管線遷移工作，整體工程預計於2029年完工，通車後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間。

