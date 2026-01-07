淡北道路1/8起高架吊裝 「淡金路往台北」兩階段夜間封閉66天

淡北道路進行高架橋鋼構吊裝作業，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。 （圖／新北工務局提供）

淡北道路高架橋鋼構吊裝作業即將展開，1月8日起至3月15日實施淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段夜間封閉，往台北方向車輛需依規劃改道行駛，用路人行經施工區域時應減速慢行，並遵從交維人員引導。

新北市府新工處說明，淡北道路於淡水端設有兩處匝道出入口，分別位於淡金路及中正東路，可供新市鎮及淡水市區車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，再至捷運外側銜接平面道路。

目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，為降低對交通的影響，新工處將於夜間進行上部節塊吊裝作業，施工時間為夜間10時至隔日清晨6時，期間將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

新北市工務局長馮兆麟表示，淡北道路各工區施工進度正積極推動，除淡金路高架橋外，關渡大橋匝道內的主線高架橋正在組裝懸臂工法工作車，台北市工區也正進行交維調整與管線遷移工作。

整體工程預計於118年完工，通車後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間，提升居民生活便利性。

淡金路將於1月8日至3月15日夜間施工，往台北方向請用路人改道行駛坪頂路或中正東路。 （圖／新北工務局提供）

此次實施兩階段交管措施：

第一階段：1/8~2/6

淡金路往台北方向車輛需改道左轉或右轉行駛坪頂路接中正東路一段，往淡水方向則維持原動線不受影響。

第二階段：2/7~3/15（農曆春節假期除外）

淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥，雙向車流均行走於淡金路雙號門牌之車道，市府建議用路人改道行駛坪頂路；同時中正東路部分路段也將配合施工封閉。

中正東路一段預計於2月6日至3月15日期間配合夜間施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。 （圖／新北工務局提供）

