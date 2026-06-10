淡古全新常設展開展 滬尾礮臺「開放式結局」引思考

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新北市立淡水古蹟博物館6月13日起於國定古蹟滬尾礮臺推出全新常設展，有別於以往「清法戰爭滬尾之役」歷史時序的展示論述，更新後以「烽火之外」為主題，把展覽分為地理位置的命運發展、外籍人士的日常觀察、地方仕紳的行動力量、19至21世紀的歷史轉折及百年礮臺的模擬情境等五大展區，並刻意地不為這段歷史做教科書式的註解，而是透過多元史料、人物故事及場景重現，引導觀眾從法國軍人、英國商人、一般常民的角度思考滬尾的發展歷程，感受時間如何形塑今日的淡水，更多展覽資訊請上淡水古蹟博物館官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/查詢。

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淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水是一處國際知名觀光景點，也是世界歷史重要的舞臺之一，在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺成為觀光首站之一，國內外遊客可透過文獻、圖像、影片、AR體驗及情境空間，重新認識曾在淡水發生的戰爭故事。

為了讓展覽更生動有趣，特別於6/13（六）推出開展活動，包括10：30至16：30扮裝體驗。10：30至10：45麇集劇團小劇場《風起滬尾》。11：00、13：30專場導覽。另外，有集章控的人千萬不可錯過特製的單色及三色套色印章，替集章旅程留下新頁，歡迎有興趣的人把握機會前來參與。

淡水古蹟博物館平日開放時間自9時30分至17時，假日至18時，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮），新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。推薦加入粉絲專頁www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum或追蹤www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum，隨時接收最新消息。

除了全新的常設展外，「淡江大橋的歷史視線」主題導覽活動每週六、日準時登場，以國定古蹟滬尾礮臺為起點，串聯雲門劇場戶外平臺及將捷金鬱金香酒店望高樓，由專業導覽員帶領團員登高望遠，飽覽淡水河岸風光，還能以多角度捕捉國際級地標「淡江大橋」橋景，並留下創意合影。活動每週四中午12：00開放報名，每場次20名，週週開團，5人以上成團。



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