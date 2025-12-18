淡古與十三行共推新北最強水陸雙遊程12/27起首航賞淡江大橋
(記者謝政儒新北報導)新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名。遊程不僅獨家包船，帶領遊客搶先近距離欣賞國際地標「淡江大橋」，更能深度走訪淡水古蹟博物館及十三行博物館，探尋百年歷史古蹟與千年考古文化。結合陸路導覽與水上航程的雙重體驗，12/19（五）10：00準時開搶。
由新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程將於12/27（六）起一路推行至明（115）年6月，難得一見的雙遊程以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，11條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」、八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋－淡江大橋。
淡古館長蔡美治表示，淡江大橋不僅是重要的交通建設，更是連結淡水歷史脈絡與當代城市發展的新地標。本次水陸雙遊程以「橋」為主軸，透過陸上古蹟導覽與水上航程的結合，引領遊客從不同視角重新認識淡水，感受河海交會所孕育出的多元文化與時代記憶，讓文化走讀不再只是靜態參觀，而是一段可親身體驗的行動歷史。
十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館響應低碳永續政策，特別化身八里「綠色旅遊」起點，規劃十三漫遊到生態輕旅等半日遊，並安排遊客造訪全臺唯一考古咖啡廳「13 CAFÉ」，品嚐免費提供的香柚冰茶。期盼大家在嶄新的永續空間中，用味蕾記憶在地風味，共同實踐一場對身體健康、對環境友善的療癒之旅。
「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程首發團將於12/27（六）、12/28（日）登場，12/19（五）10：00在淡古官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/、十三行官方網站https://www.sshm.ntpc.gov.tw/同步開放線上報名，不分年齡每人收費299元，每場次限量24位，共96個名額，額滿為止。凡報名成功並參加者，可獲得專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組，歡迎有興趣的人把握機會，一起參與這場兼具歷史與娛樂的水陸雙遊程，詳細路線請至活動網站https://event.jwimarketing.com/THM/查詢。
