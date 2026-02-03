淡古首推寵物「掌印斗方」

新北市立淡水古蹟博物館昨（三）日表示，自一一四年推動寵物友善政策以來，廣獲好評，今年寵愛動物無極限，首度推出寵物「掌印斗方」ＤＩＹ，邀全臺飼主帶著心愛的寵物，在斗方留下獨一無二的掌印，讓寵物變成春聯主角，成為今年農曆春節最萌的裝飾！

淡水古蹟博物館即日起至二月二十二日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，活動包括「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等內容，其中紅城印壓樂在遊客中心開放體驗，現場備有十五公分斗方及四款主題印章，讓遊客自由發揮創意，ＤＩＹ專屬的春節斗方。值得一提的是，今年特別在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯，歡迎有興趣的人把握機會前來參與。