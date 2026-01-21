淡古首間ESG《滬尾公行》開幕

淡水古蹟博物館昨（二十一）日表示，首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》正式開幕！經過半年整修，這個全新空間延續古蹟氛圍，專注於永續設計，提供遊客舒適多元的購物體驗，展現博物館在永續經營與文化創新上的努力。

《滬尾公行》原為行政辦公室，轉型為展售空間，自一一四年六月起整修，現已重新營運。店名呼應淡水歷史，象徵文化交流與商業往來。新北市設計中心總監連國輝表示，商店利用落地窗與玻璃屋頂引入自然光，搭配植栽，營造明亮空間，並兼顧綠美化與節能減碳。展示櫃則以舊展品改造，具移動式設計，實踐環境友善與永續利用。

為慶祝開幕及農曆年節，淡水古蹟博物館與實踐大學設計學院合作，推出限量品牌圍巾，設計以淡古新識別「ＴＨＭ」為主，觸感佳，特價七百九十九元，適合冬季佩戴。新北市長侯友宜日前已於「閃耀新北一三一四跨河煙火」已在活動中佩戴，歡迎購買「侯市長同款」圍巾，增添節慶氣氛。

館長蔡美治表示，《滬尾公行》目前進駐十六間寄賣商，商品涵蓋文創設計、生活選物及在地特色，還設有新北設計中心及文化基金會專櫃，推廣新北文化美。此外，博物館計畫整修遊客中心、新設藝文沙龍及成立《滬尾公行》二號店，持續提升服務，改善參觀體驗。