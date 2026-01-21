淡古《滬尾公行》開幕 ESG打造文化商店

記者黃朝琴／臺北報導

淡水古蹟博物館《滬尾公行》即起開幕，首間以ESG理念打造文化商店，以永續設計為核心，延伸古蹟建築的氛圍，目前進駐16間廠商，商品橫跨文創設計、生活選物與在地特色，還設有新北設計中心、新北市文化基金會專櫃，提供遊客舒適多元購物體驗，歡迎民眾前來參觀。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，《滬尾公行》原為淡水古蹟博物館行政辦公室，去年6月進行整修，轉型成為文化展售空間，正式對外營運，今年還將整修遊客中心、新設藝文沙龍空間，同時再成立《滬尾公行》二號店，持續提升軟、硬體，提供國內外遊客更好參觀體驗。

蔡美治指出，「滬尾」是淡水的舊稱，「公行」則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名不僅呼應淡水的歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

新北市設計中心總監連國輝表示，《滬尾公行》文化商店利用落地窗與玻璃屋頂引入淡水的天光，營造明亮通透的空間氛圍，並搭配多種植栽，不僅放大視覺空間感、創造豐富光影層次，同時兼顧綠美化與節能減碳。店內展示櫃則以舊有的展覽物件改造而成，採移動式設計，可隨時依需求彈性調整櫃位，實踐ESG中「環境友善」與「永續利用」理念。

歡慶《滬尾公行》開幕及農曆年節將近，淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院合作，推出限量款品牌圍巾。圍巾花紋以淡古全新識別「THM」為設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法，觸感親膚、保暖度佳，適合冬日配戴，2月22日前，每條特價799元。

淡古《滬尾公行》開幕，以ESG理念打造文化商店，延伸古蹟建築的氛圍，提供遊客多元購物體驗。（淡水古蹟博物館提供）

淡古《滬尾公行》推出淡古品牌圍巾，以全新識別「THM」為設計，適合冬日配戴。（淡水古蹟博物館提供）

