淡古「萌馬迎春」系列 首推寵物「掌印斗方」

記者黃朝琴／臺北報導

淡水古蹟博物館「萌馬迎春」新春系列活動，即起至2月22日（週日）在淡水紅毛城登場，包括「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等內容，首度推出寵物「掌印斗方」DIY，邀請全臺飼主帶著心愛的寵物，在斗方留下獨一無二的掌印，讓寵物變成春聯主角，成為今年農曆春節最萌的裝飾。

淡水古蹟博物館表示，淡古除夕、初一休館，初二起天天開館，「紅城印壓樂」在遊客中心開放體驗，現場備有15公分斗方及4款主題印章，讓遊客自由發揮創意，DIY專屬的春節斗方。

值得一提的是，淡古去年推動寵物友善政策廣獲好評，今年寵愛動物無極限，首度推出寵物「掌印斗方」DIY，特別在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯，

活動期間遊客凡於個人Facebook或Instagram限時動態分享三隻充氣馬《山海之馬》、《淡水河馬》、《午日夢馬》等藝術裝置的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量1000罐，送完為止。

文化商店《滬尾公行》配合春節（初二至初六）推出全店9折優惠，並同步販售299元、999元、1499元限量禮包，把新春好運與歷史文化一起帶回家。更多活動請上官網https://www.tshs.ntpc.gov.tw/查詢。

淡水古蹟博物館開放時間自9時30分至18時，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮），新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。

淡水古蹟博物館即起至2月22日於淡水紅毛城推出寵物「掌印斗方」DIY，有興趣飼主可前往體驗，讓寵物變成春節最萌裝飾。（淡古提供）

獨一無二的寵物「掌印斗方」化身今年過年最可愛的特色春聯。（淡古提供）

