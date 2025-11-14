淡大推FedGPT認證課程 生成式AI人才培育再升級

淡江大學創智學院院長李宗翰（右）為Taiwan AI Labs董事長廖群（左）介紹AI創智學院。（淡江大學提供／吳嘉億新北傳真）

淡江大學與Taiwan AI Labs合作推出「FedGPT認證課程」，以「教育現場的真實需求」為核心，讓學生不只會用AI，更能理解其原理、設計流程、參與專案，從AI使用者進化為AI創造者，推動生成式AI人才培育再升級。

Taiwan AI Labs董事長廖群於13日率團隊訪問校方，與AI創智學院院長李宗翰進行深度交流。廖群肯定淡江在AI教育的系統性發展，並逐一體驗學院的AI臉部辨識面相分析技術，以及大型語言模型的即時互動功能，稱讚校方不只是理論教學，更讓學生在真實場域中動手實作，從證照考試到技術應用都能在校內完成，正是產業界最需要的人才培育方式。

廣告 廣告

李宗翰表示，近年與國際科技企業合作，與台灣微軟、Nvidia合作開設AI國際認證課程，協助逾2,100人次學生取得證照，包含微軟近1,300人次、NVIDIA逾800人次取得認證，搭配微學分制度，累計超過31,000人次學生參與AI課程、實作工作坊與實境場域體驗；強調AI時代的關鍵能力不僅是技術掌握，更在於理解、創造與負責，讓學生透過認證課程，設計企業級AI應用流程，理解模型訓練與生成原理，實現從使用者到創造者的轉變。

更多中時新聞網報導

港型改設計 環團：難減誤闖

曾敬驊接演《太陽》被放狠話

北醫偕枋寮醫院 推「TAVI綠色通道」