淡大擄人案！2男大生「射龍門」輸174萬 控遭討債

大批員警集結在淡江大學旁。（圖／東森新聞）





新北淡水有男大生報案，說被人持槍擄走、討賭債，大批警力火速出動，在淡江大學旁，逮捕嫌犯。報案的男大生供稱，昨晚（9）和學長一起去台北一間佛牌店買飾品，跟老闆和其他人玩射龍門，兩人慘輸174萬，男大生說，一開始沒說要賭錢，後來卻要他們還賭債，目前警方已經展開追查。而被逮的嫌犯則供稱，只是幫忙載男大生回來拿錢而已。

早上八點多淡江大學旁，大批員警集結，手持盾牌不敢大意，因為有男大生報案，遇到持槍擄人案，員警發現，開車載他們回來的嫌犯，停在地下2樓，手持警棍走進停車場，鎖定白色豪車。

員警vs.嫌犯：「哈囉哈囉。」

嫌犯沒熄火，突然被員警叫醒，當場被帶回警局。

目擊民眾：「（男大生）可能有被持槍壓著頭，滿緊張的，他是有跟另一個人說，你差點害死他這樣子。」

事發就在新北淡江大學學區內，不少學生都住在附近，兩名被害人疑似因爲玩射龍門，在台北輸光100多萬，被逼著回來拿錢。

警方調查，9號晚上10點謝姓男大生和陸姓男大生去台北佛牌店買飾品，供稱被老闆約去玩射龍門，一開始玩籌碼，對方說玩好玩的不賭錢，但玩到天亮對方卻改口，陸姓男大生賭輸140萬，謝姓男大生也輸34萬。

男大生友人：「他昨天就是有傳訊息，一個老闆要他去打牌，之後我就睡著了，他是說有金錢上的糾紛，就是因為他們原本是不簽本票的，然後對方有拿槍恐嚇，這就是我聽他說的。」

凌晨六點多，佛牌店老闆的朋友葉姓嫌犯，開車載謝姓男大生回淡水，拿錢還賭債，而陸姓男大生則是自己騎車趁機到竹圍所報案，說自己被持槍恐嚇，警方立刻到場逮人，但清查車輛白色豪車內，並沒有槍枝和任何違禁品。

記者vs.佛牌店老闆友人葉姓嫌犯：「你有持槍威脅被害人嗎。」

穿著羽絨外套的24歲葉姓嫌犯，供稱自己沒玩射龍門，只是負責幫忙載人回來拿錢，被依妨害自由送辦，還有沒有其他內幕，也要持續追查。

