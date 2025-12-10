淡大旁持槍擄人 僅距後門110米 警戒備救

淡水擄人案震驚社區，事發地點距離淡江大學後門僅約110公尺，位於學生租屋密集區。案件發生在上學尖峰時段，人潮熙來攘往，兩名大學生因賭博輸錢被帶回租屋處討債，嫌犯疑似持槍脅迫。警方接獲通報後迅速反應，出動約15名警力前往救援，並在周邊區域佈署警戒，確保學生安全。

淡江大學旁出動約15名警力，獲報有人持槍，就怕波及其他學生。（圖／TVBS）

這起擄人事件地點相當敏感，發生在淡江大學周邊的學生租屋聚集區。案發現場周圍全是學生宿舍、住宅與早餐店，每天早上7點多就能看到許多學生準備前往學校上課。嫌犯竟選擇在人來人往的地方討債，且疑似持槍威脅，使警方不敢掉以輕心。接獲報案後，警方在不到10分鐘內就出動大量警力，並在學生密集的周邊區域佈滿警戒。

據了解，這個區域是淡江大學學生的熱門租屋地點，因為上課方便且附近有不少美食街，被視為「淡江鬧區」。案件起因是兩名大學生賭博玩「射龍門」輸錢，被迫帶回租屋處拿錢還債。值得注意的是，案發地點距離淡江大學後門非常近，走路不用5分鐘就能抵達，警方聽聞有人持槍後，立即集結各所警力支援。

針對此類事件，警方表示將加強巡邏力度，特別針對校區周邊加強巡視。巡邏範圍包括大學周邊及棋牌社等場所，目的是確保學生的居住與上課環境安全。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

