淡大生欠賭債 疑遭持槍恐嚇 押回租屋處

台北市中正區一場賭博糾紛，引發新北市淡水區一起驚人的挾持事件。兩名淡江大學學生在台北市中正區玩牌後欠下鉅額賭債，隨後遭到債主跟蹤至淡水租屋處，並遭到疑似持槍威脅。警方獲報後出動大批警力，包括配備盾牌的鎮暴警察前往現場，最終成功逮捕一名24歲葉姓嫌犯，解救被挾持的大學生。此事件引起當地居民極大關注，也凸顯了非法賭博可能帶來的嚴重後果。

淡大學生租屋處，驚傳有人持槍擄人，警方大陣仗抵達。（圖／TVBS）

清晨7點多，淡水區一棟大學生租屋大樓外突然出現大批警察，多間派出所的員警全副武裝到場支援，甚至拿著防彈盾牌戒備。如此大陣仗的警力部署，是因為警方接獲報案指出有人持槍威脅被害人，並將人關進地下室。附近店家表示，看到很多警察帶著防彈盾牌，約有十幾名警察在現場。

事件起因是前一晚，22歲謝姓男子前往台北市中正區與朋友玩射龍門牌局，結果輸了3萬元，被迫簽下本票。另一名陸姓學弟情況更為嚴重，欠下高達140萬元賭債。兩人因拿不出錢，被債主持槍威脅，並被帶回新北市淡水的租屋處要求籌錢。

在這起事件中，陸姓學弟並未被限制自由，他得以騎車返回租屋處，隨後成功逃到派出所報案。警方接獲報案後迅速採取行動，在現場發現一輛白色汽車進入地下停車場，車上坐著24歲的葉姓男子，旁邊則是其中一名被害人。警方當場打開車門將葉姓男子逮捕。

目擊民眾陳先生描述，兩位年輕的報案人表示看到槍枝，並提到這是因為賭債引發的糾紛。他認為警方出動鎮暴盾牌顯示事態嚴重性，表示如果只是一般刀械事件，通常不需要動用盾牌。

警方在搜查嫌犯的車輛和身上物品時，並未發現槍枝，目前仍需進一步調查釐清整起事件的涉案人數和詳細經過。值得注意的是，被害人從清晨6點多被押走，直到8點多才獲救，這兩個小時的驚魂經歷讓他們飽受驚嚇。整起事件發生在淡江大學學生的租屋處，該棟建築全是出租給學生的套房。

