淡大男酒後虐殺學姐黑貓 頭蓋骨破裂慘死動保法起訴恐罰200萬

記者莊淇鈞／新北報導

李男雙手被黑貓抓的痕跡。（圖／新北動保處提供）

淡江大學1名25歲李姓男大生，為同校學姐弟關係，2人分別租住新北市淡水區某棟大樓內，2023年間某晚邀集朋友飲酒作樂，藉故進出學姐租屋房間，偷偷將學姐飼養的黑貓帶到自己房內「殘忍拋摔虐殺」，警方獲報到場發現李男「雙手佈滿貓抓血痕」，雖李男辯稱喝酒「喝到斷片」，對過程沒有印象。之後動物法醫解剖證實，黑貓頭蓋骨破裂、顱內大量出血致命，士林地檢署認定李男行為惡性重大，依《動物保護法》故意傷害致動物死亡罪將李男起訴。

黑貓遭虐殺現場滿地是血。（新北市動保處提供）

據了解，李男與黑貓飼主為同校學姐弟關係，2人分別租住淡水某棟大樓內，李男在2023年12月7日晚邀集朋友飲酒作樂，之後多次且曾多次進出學姐租住樓層，隔天凌晨並進入學姐房間借用椅子等，她因睡意朦朧，所以沒加以理會，不久後因聽聞巨大的撞擊聲音及慘烈的貓叫聲，學姐驚醒後發現所飼養貓隻不見了，隨即前往學弟住處查看，一開門見學弟「雙手佈滿貓抓血痕」，而飼養的寵物黑貓已經陳屍於地上，她立即報警處理。

男大生用棉被包裹貓隻帶回自己房間。（圖／新北動保處提供）

警方獲報到場進行調查，李男到案後辯稱，當時喝酒「喝到斷片」，對過程沒有印象，只記得「下一段記憶就是貓已經死在自己手上」，甚至聲稱不知道手上的血跡是如何造成。不過，檢警調閱監視器畫面、現場照片及動物法醫鑑定結果後，認定李男犯行明確。

動物法醫解剖證實，黑貓頭蓋骨破裂、顱內大量出血致命。（圖／新北動保處提供）

新北動保處獲報也介入調查，李男供稱，當時因酒醉意識不清，突然見到學姐的黑貓在房內衣櫃上面搗亂，他想把黑貓抓下來送回學姐房間，因黑貓抵抗又抓傷他的雙手，所以就越抓越用力，後來貓隻就斷氣了。

動保處指出，經查閱監視器畫面，確認黑貓是由李男以棉被包裹帶回房內，獸醫師解剖相驗後，發現黑貓頭部多處骨裂、瘀傷及出血，研判黑貓應遭受外力重大撞擊致死，並非男大生所稱勒斃情形。

李男行為已涉及刑事責任，訊後已依法函送法辦，據《動物保護法》第25條第1款規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

檢察官綜合當時現場血跡分布、監視器影像，以及動物法醫鑑定結果，認定李男說詞不足採信。解剖報告指出，黑貓頭蓋骨嚴重破裂，顱內出現大量出血，研判為遭受外力重擊與擠壓所造成，與李男所稱的無意識狀態明顯不符。



檢方因此認定，李男行為已構成《動物保護法》第25條第1款所規定的故意傷害致動物死亡罪，依法提起公訴。至於另涉的毀損罪部分，因學姐已撤回告訴，檢方未再另行追究。

