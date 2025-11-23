淡大科研火箭「淡江二型」發射成功 射高超過7公里
（中央社記者潘姿羽台北23日電）國家太空中心今天發布好消息，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，今天清晨6時46分，於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空，成功驗證航電系統的表現能力。
太空中心說明，今天的火箭飛試「淡江二型」推進13秒，達最高點的飛行時間為38秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里，後因高度超過傳輸極限，再無資料更新。計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁說，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。
為了培育台灣運載火箭人才，國科會責成國家太空中心（TASA）辦理科研火箭研發計畫，委由學研界研製科研火箭，並透過飛行測試、驗證，推進國內火箭科技發展。
淡江大學自2021年起投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用Polaris引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒的科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。
王怡仁表示，「淡江二型」是淡大研發系列火箭的第4支，每次驗證目的都不同。第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統。系列火箭目標是往發展姿態控制發展，因此透過「淡江二型」驗證航電系統的表現能力，而航電系統成功，就確認可以往姿態控制方向前進。
淡江大學航太系教授蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術，而這些技術發展都是以穩定可靠的航電系統為基礎。
淡江大學航太系主任洪健君強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域合作。這次「淡江二型」是由各領域專長的教師帶領「太空科技實驗室」學生所完成，「太空科技實驗室」的成員全都是大學部學生，落實「將航太科技教育向下紮根」的教育目標。
太空中心指出，近年太空產業蓬勃發展，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用4大領域。為了補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並透過持續支持學界執行科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、進行人才培育。
太空中心表示，為了讓國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使用申請及營運管理；啟用以來，成為台灣科研火箭的主要試驗場域。至今共完成12次科研探空火箭發射。（編輯：林淑媛）1141123
