淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統
〔記者吳柏軒、羅國嘉／台北報導〕淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23日)6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。
為培育國內運載火箭人才，國科會責成國家太空中心(TASA)辦理科研火箭研發計畫，委由學研界研製科研火箭；淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」採用「Polaris」引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒的科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。
該計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁說，「淡江二型」要驗證航電系統的表現能力，今日火箭飛試，推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里。王開心表示，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲，後續可往姿態控制方向前進。
淡大航太系教授歐陽寬表示，淡大執行多次火箭研製計畫、技術逐步提升，從追求射高，到設計科學酬載、發展能穩定傳輸的航電系統，已看出學生越來越專業、進步有目共睹。航太系教授蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術。
航太系主任洪健君強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業的合作，「淡江二型」由「太空科技實驗室」的學生完成，更顯意義。
2年任內完成3支火箭升空任務的航太系前主任蕭富元表示，淡江歷來採用的RNX與傳統固態燃料性質不同，更穩定且適合作為教學用途，淡江也已藉多次試射驗證自行研發引擎的可靠性，因此被國家太空中心選定為2025年「台灣盃火箭競賽」公版引擎的研製團隊。
TASA表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，已在國科會支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並支持學界執行科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬
桃園市 / 綜合報導 又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大塑膠箱，全部都用繩子綁在後車門上，而經過追查，11月出這輛車就曾出沒在虎頭山，被笑稱是「霍爾的移動城堡」，當時警方也表示會通知車主、依法開罰，如今又被網友捕捉到開上路，網友也說是不是罰不怕。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
俗稱「向天蝦」的鵠沼枝額蟲（2） (圖)
俗稱「向天蝦」的鵠沼枝額蟲因日前雙北大雨，在大屯山的向天池內孵化，有民眾23日為了方便拍攝，將向天蝦撈起拍攝後再放回池水。中央社 ・ 1 小時前
成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記自由時報 ・ 1 天前
成大與附屬南工攜企業簽署MOU 工業4.0智控中心揭牌
記者汪惠松／永康報導 成功大學與附屬成大南工攜手自動化領域領導企業—歐姆龍（ＯＭＲＯ…中華日報 ・ 1 天前
影》淡江二型火箭任務達標！成功射高7公里、航電系統穩定即時傳輸資訊
由淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，23日清晨6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射，推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，且航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。中時新聞網 ・ 1 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需自由時報 ・ 1 小時前
南青出擊！ 台南號召高屏青委共創青年友善新南方
南市府啟動「南青出擊．跨域青委交流共創」系列活動，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」等議題，邀集高屏青委及各界代表對話，引領南部青年政策邁向更具創新力與實踐性的旅程。市長黃偉哲表示，青年是推動城市永續發展與地方創生的核心力量。台南市、高雄市、屏東縣等三地具有共享文化脈絡與產業基自由時報 ・ 1 小時前
嘉義耐斯飯店心願卡啟動 點亮400位弱勢童夢想
嘉義市耐斯王子大飯店與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會舉辦聖誕心願卡活動，由弱勢孩童許願，善心人士發揮愛心認領做公益，今天舉行第19屆認領啟動儀式，有孩子想要家裡沒有的電鍋，有孩子住家發生火災急需過冬暖衣，有孩子許願要書桌、平底鍋或烤箱等生活用品，400個小小的心願期待善心人士來認領，點亮孩自由時報 ・ 1 小時前
接力發射成功！淡大「淡江二型」火箭射高逾7公里
新北淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」今天清晨在抵抗強勁的東北季風下，在旭海拜研火箭發射場發射升空，且射高因為已突破訊號傳輸極限的7公里，至少高飛7公里，計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，為團隊感到驕傲。自由時報 ・ 1 小時前
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
即時中心／徐子為報導成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製的AfterLight 1科研火箭，於今（22）天上午6時30分在旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間達60秒、射高761公尺。團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。民視 ・ 23 小時前
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 1 小時前
新廣告「誰看得懂？」 台鐵超吸睛告示牌引熱議
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台鐵近來暴力事件增加，7個月內至少發生9起，引發外界關注乘車安全。為此，台鐵近期在多個車站與列車張貼全新的安全告...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！
王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
70年代影星「秦姓天王」現身台下！ 77歲仍然帥氣又風度翩翩
2025「臺北大巨蛋 民歌大團圓」匯聚74名民歌手登大巨蛋高歌，本來打算在這次演唱會開場的「金曲小姐」洪小喬，今年76歲卻因為前幾天不小心在家裡跌倒，緊急送醫後確定缺席演出。因此開場由「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬的成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應EBC東森新聞 ・ 1 天前
吳恭銘觀點》美中再啟軍安磋商 技術性風險管理難解戰略對抗
[Newtalk新聞] 10 月 26 日，美國「尼米茲」號航艦的兩架戰機接連在南海水域墜毀後，中國軍艦迅速貼近、穿插繞行，迫使美軍派艦增援，徒升爭議。事件不到一個月，中美兩軍就在夏威夷舉行的《海上軍事安全磋商機制（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）》工作會議，對外被描述為「對話恢復」、「降低風險」，實有隔空抓藥風險。 換言之，MMCA 是兩軍在進入「持續接觸」時代後，確保雙方在高強度對峙常態化下，不因技術與操演失誤導致戰術事件升級為戰略危機被迫使用的最低限度危機管理工具，而非軍事互信的證據。 MMCA 的本質是行為準則，不是戰略協議 MMCA所涵蓋的領域集中在接近與交會距離、空中攔截程序、海上航行避碰、誤判事件的溝通與通報、特定事件的案例回顧等，這些內容本質上屬於戰術層級的安全行為規範，多屬於部隊「操作性」與「程序性」議題。 MMCA其功能不是限制兩軍行動，而是避免戰術行為因誤讀升級為戰略衝突。但中美軍事競爭早已不是「近距離意外」規模，而是整體力量投射與戰區布局的結構性對抗。MMCA 與其說是「改善關係」，不如說是「避免擦撞新頭殼 ・ 1 小時前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 2 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)
台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。中央社 ・ 2 小時前
民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票
民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照，但有民眾貼出民眾黨主席黃國昌自由座罰站照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。該貼文引來前立委陳柏惟回應，他表示，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。太報 ・ 1 小時前