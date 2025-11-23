淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功

記者李鴻典／台北報導

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。

淡江大學「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭11月23日於旭海科研火箭發射場飛試。（圖／翻攝自TASA官網）

為培育國內運載火箭人才，國科會責成國家太空中心（TASA）辦理科研火箭研發計畫，委由學研界研製科研火箭，並透過飛行測試、驗證，推進國內火箭科技發展。

廣告 廣告

淡江大學自2021年起投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用「Polaris」引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒之科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。

計畫主持人王怡仁說，「淡江二型」是淡大研發系列火箭的第4支，每次驗證目的都不同。第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統。而系列火箭目標往發展姿態控制發展，因此透過「淡江二型」驗證航電系統的表現能力。

今日火箭飛試，「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為 38 秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里。後因高度超過傳輸極限，再無資料更新。王怡仁說，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。

指導教授之一、淡江大學航太系教授歐陽寬表示，淡江大學執行多次火箭研製計畫、技術逐步提升，從追求射高，到設計科學酬載、發展能穩定傳輸的航電系統，已經看出學生越來越專業、進步有目共睹。航太系蕭富元教授補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術，而其發展皆以穩定可靠的航電系統為基礎。

航太系主任洪健君教授強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業的合作。這次「淡江二型」的完成，由各領域專長的教師帶領「太空科技實驗室」學生所完成。「太空科技實驗室」的成員全都是大學部學生，就落實「將航太科技教育向下紮根」的教育目標而言，更顯意義。

淡江二型團隊合影。（圖／翻攝自TASA官網）

太空產業近年蓬勃發展，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用四大領域。為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA已在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並透過持續支持學界執行科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。

為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使用申請及營運管理。啟用以來，成為台灣科研火箭的主要試驗場域。至今共完成12次科研探空火箭發射。包含陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth、SSTO、Asfaloth-2025、成功大學兩節式混合火箭、AfterLight 1、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、及今日的淡江二型。

更多三立新聞網報導

台灣中油公司：24日起汽、柴油價格皆不予調整

TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」

藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊

探／烏克蘭和平協議：痛苦的選擇，疑美論將會大爆發 台灣該如何看待？

