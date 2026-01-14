淡大USR走進淡水街廓 行動劇場結合紀錄片重現文化記憶

「人間國寶」傳統建築彩繪大師莊武男致詞。（圖／淡江大學）

淡江大學USR計畫1月初走入淡水清水市場與龍山寺，透過學生自製的行動劇場與紀錄片首映，串連地方記憶與文化技藝，吸引不少居民與年輕學子參與，也展現大學深耕地方、以教育實踐文化傳承的成果。

淡大USR計畫「淡水好生活：大學城賦創設計行動」，1月3日於淡水清水市場與龍山寺舉辦「龍之淡水－〈菜市仔漫遊劇場〉暨〈還神－莊武男龍山寺修復〉紀錄片廟埕首映」活動。現場可見長輩、居民與學生齊聚廟埕，在紅磚古厝與香火氤氳間，感受學習與地方文化交會的溫度。

活動首先登場的是〈菜市仔漫遊劇場〉，由通識與核心課程中心副教授陳慧勻帶領「現代戲劇」課程學生，歷時3個月深入清水市場進行田野調查與創作。參與者配戴耳機，在午後休市的市場中隨著聲音引導行走，透過參與式表演打開五感，重新認識市場的氣味、聲響與人情互動，讓課堂所學轉化為真實的社會體驗。

陳慧勻表示，希望學生能理解創作不只是完成作業，而是回應社會、理解地方。學生從最初對市場的陌生，到主動訪談攤商、規劃動線與表演內容，過程中展現高度投入與學習熱情。她也指出，結合科技設備與劇場形式，如何讓聲音精準傳遞至觀眾耳機，是一大挑戰，卻也成為課程中最珍貴的學習收穫。

菜市仔漫遊劇場解說。（圖／淡江大學）

活動第二部分為紀錄片〈還神－莊武男龍山寺修復〉廟埕首映，由中文系副教授李蕙如指導畢業專題生拍攝。影片記錄「人間國寶」傳統建築彩繪大師莊武男，修復淡水龍山寺的重要歷程，呈現傳統匠師技藝、信仰文化與地方歷史交織的動人畫面。拍攝過程中，學生需克服語言、專業術語與紀錄角度等挑戰，將田野調查成果轉化為具有深度的影像敘事。

李蕙如指出，透過明確分工與反覆討論，引導學生在實作中培養責任感與合作能力，也讓學習不再侷限於課堂。學生則分享，淡水豐富的信仰儀式與地方記憶，是選擇此題材的重要原因，透過鏡頭理解「修復」不只是技術，更是延續文化與歷史的過程。

大合照。（圖／淡江大學）

USR團隊表示，透過行動劇場與紀錄片，讓學生以專業所學回應地方需求，也讓居民看見年輕世代對在地文化的理解與尊重。未來將持續走入社區，讓教育成為連結大學與地方、串起文化記憶的重要力量。

