淡季不淡!大東電1月營收6.14億元創同期新高

〔記者林菁樺／台北報導〕大東電(1623)公告1月營收達6.14億元，年增15.62％，大東電指出，1月工作天數較12月減少，也非年底認列旺季，但1月營收仍與上月持平，並創下歷年同期新高，展現淡季不淡表現。大東電目前在手訂單維持120億元的高水準。

大東電指出，1月營收主要受到過年前客戶提前拉貨，帶動單月營收維持6億元以上高檔；其中，台灣最高等級的345kV超高壓電纜，出貨貢獻度突破20％，也帶動高技術門檻的特高壓線纜營收占比接近6成，由於超高壓電纜屬於高毛利產品，其出貨比重的提升，預計將對第一季的整體毛利率產生正面挹注。展望2月雖然有農曆假期影響，不過，依照目前客戶需求及拉貨狀況來看，仍可維持一定水準，首季整體營收樂觀看待。

受惠於全球能源轉型與國內電網升級趨勢，大東電目前在手訂單維持120億元。其主要成長動能來自半導體擴廠帶動電力佈建需求，資料中心受惠AI浪潮下，高穩定的電力傳輸系統成為標配，另外，再生能源的併網需求及台電電網強韌計畫，也帶動高壓與特高壓電纜需求。3月起台電啟動345kV等新標案，大東電也將積極爭取新的訂單，為未來營收提供更穩定的基礎；同時，公司積極布局海外市場以及推動電纜產品的升級，擴大營收多元化。

