淡季？緯創：不存在！1月營收勁揚151％

緯創董事長林憲銘（左）、總經理林建勳（右），已是連續第四次出席黃仁勳舉辦的兆元宴。

在AI伺服器出貨帶動下，緯創1月營收來到2283.66億元，比去年同期激增151.54％，也只比12月小幅下滑10.5％。緯創表示，在AI伺服器持續成長下，「第一季不能說是淡季了」。

緯創去年第四季雖然營業利益、稅後純益的表現不如外界預期，不過營收在AI伺服器、PC的雙重帶動下，卻是好的嚇嚇叫，而第一季PC表現仍延續去年第四季的正向發展，緯創表示，1月筆電出貨量170萬台、桌機75萬台、顯示器90萬台，都是比去年同期成長，維持第一季PC相關產品出貨量都比去年同期增加。、而耕耘數年的網通產品終於接獲大型客戶的代工訂單後，緯創維持網通產品第一季表現將優於去年第四季的看法。

廣告 廣告

而在緯創營收成長最大動能的AI伺服器相關產品方面，出貨動能依然非常強勁，也因此，緯創認為，第一季不只是淡季不淡，應該是「不能說是淡季了」。



回到原文

更多鏡報報導

緯創2025營收、EPS雙創歷史新高 第四季本業獲利卻負成長 不如預期

AI狂飆 緯創全年營收衝破2.18兆 正式超車廣達成電子業代工二哥

仁寶12月營收月、年雙增 第四季筆電出貨量卻首度被緯創超車

大S雕像「手上小花刺青」細節感人還原 具俊曄儀式結束後已在想「明日為愛妻準備什麼早餐」