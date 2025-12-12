淡水一日遊神級攻略！從雲端古蹟一路下坡散策回老街看夕陽，全程不爬坡，體力留給黑殿排骨飯和老街美食

淡水一日遊攻略

淡水旅遊資訊更新啦！還在看舊攻略去已經歇業的景點嗎？這篇幫大家剔除了過時資訊，保留了最經典的古蹟與在地人氣美食。

我們特別規劃了一條「最省力」的路線：利用公車先到達地勢最高的景點，接著全程享受下坡散步的樂趣，一路逛回河岸看夕陽。不再需要爬坡爬到懷疑人生！

起點（右上高地，標註「AM 09:30 起點」）：跟著地圖走！詳細路線解說

這條路線的核心概念就是「把體力用在對的地方」。早上精神最好的時候，我們直接前往最遠、最高的景點，把最需要體力的部分先解決，接下來的一整天就都是輕鬆愜意的下坡與平路了。

上午：雲端古蹟與最美下坡路

出了淡水捷運站，請直接轉乘紅26路公車，坐到最上面的「滬尾砲台站」。這裡有清法戰爭的歷史遺跡滬尾砲台，以及充滿日式禪意的一滴水紀念館。早晨這裡遊客較少，空氣非常好。

接著，順著地勢往下走，就會進入淡水最美的真理街。沿途會經過小白宮（前清淡水關稅務司官邸）和真理大學。這段路隨便拍都像在歐洲，重點是——全程下坡，走起來超輕鬆！

中午：在地人的排骨飯傳奇

走完古蹟區肚子也餓了，剛好走到中正路一段。這裡有淡水必吃的黑殿飯店（原黑店排骨飯）。來一份經典的帶骨豬排飯，配上他們獨家的酸菜炸醬，非常開胃。這裡座位多又有冷氣，是中午休息的最佳選擇。

下午：河岸漫步與海上視角

吃飽後往河邊走，會先抵達整修得很漂亮的海關碼頭。接著，我非常推薦大家走到渡船頭，刷悠遊卡搭渡輪前往漁人碼頭（註：週一、週二渡輪通常公休，請改搭公車）。

雖然以前的巧克力樂園已經歇業了，但從海上看淡水的視角是非常獨特的，漁人碼頭的情人橋依然是看海吹風的好地方。

傍晚：金色夕陽與美食大豐收

最後搭船或公車回到最熱鬧的淡水老街。這時候剛好迎接著名的淡水夕陽！一邊欣賞金色的河岸，一邊開啟「吃貨模式」。現煮魚丸湯、阿媽酸梅湯、古早味蛋糕都是邊走邊吃的好選擇。離開前，別忘了買包在地人推薦的許義魚酥或阿婆鐵蛋當伴手禮喔！

重要小提醒： 這條路線雖然輕鬆，但還是需要走路，請穿著舒適的鞋子。另外，強烈建議避開週一前往，因為小白宮、一滴水紀念館等重要景點週一都休館，去了會很可惜喔！祝大家有個美好的淡水一日遊！

淡水一日遊攻略

第一站來到淡水國中旁(真理街)老牌阿給，才11點就已經是滿滿的人潮了，如果打算來個淡水美食吃到飽的話，建議就點『阿給』就好，因為後面胃還得留好多空間；『阿給』為日語「あげ」，做法是將油豆腐的中間挖空，然後填充炒過的冬粉（有些店家使用的是沒有炒過的冬粉）、浸泡過滷汁，以魚漿封口，加以蒸熟，食用前淋上甜辣醬或其他特殊醬汁。

真理街是個小山坡，建議先將車停在小白宮道路旁，在走到這兒，雖然人潮多，但翻桌率很快，吃完阿給再走到下一站小白宮剛剛好

淡水一日遊攻略

第一次吃到阿給的磨娘精，還挺能接受這個新口味的，在冷冷的天，熱騰騰的阿給吃到肚子裡，好溫暖哦~外帶一份「阿給」給還沒停好車的Errol老爸，熱情的老闆堅持外帶也要加上熱湯，這樣才不會冷冷的~堅持「燒ㄟ卡好呷?」

@淡水老牌阿給

住址：新北市淡水區真理街6之1號

電話：(02)2621-1785

淡水一日遊攻略

淡水美食聞名外，探訪古蹟建築之美及品味歷史風華，這才是這次輕旅行的小心機，因為發現磨娘精對課本內的文字興趣缺缺，實地親訪後透由導覽反而讓他們可以了解更多；小白宮是清朝時期淡水海關稅務司官邸，建築為西班牙白堊迴廊式建築，這裡屬於淡水古蹟園區的一部份，小白宮裡則是介紹這個建築的緣起、發展，以及淡水關稅務司官邸的歷史

淡水一日遊攻略

我偏愛庭園裡的每樣花花草草，尤其是入口處這棵綠意盎然的鳳凰木，如果是夏天，鳳凰木上紅花綻放，一定會非常驚豔

淡水一日遊攻略

真理街上的一排紅磚古蹟，在綠樹遮蔭下悠閒地漫步，寧靜及懷舊的氣息迎面而來，想起這兒也是電影「不能說的秘密」拍攝場景。往真理大學的方向，可以先左轉教士會館，最後會從牧師樓走出，對面即是真理大學。

淡水一日遊攻略

從教士會館轉入後，教士會館、馬偕故居、姑娘樓和牧師樓都位在同一個地方，二紅二白不同建築風格的建築物，搭上大片庭園，庭園裡的乳班榕、變葉木、雞蛋花、山櫻花、教士會館前的一株老樟樹高大且枝椏曲折、枝葉茂密，實在是寧靜浪漫阿~雖然耳旁總是有不解風情的磨娘精呼喊著「腳好酸~好無聊~」

淡水一日遊攻略

教士會館 為馬偕博士所建的兩棟宣教士宿舍之一，建於1875年，作為馬偕博士助理牧師宿舍，目前則開放提供餐飲服務

馬偕故居 是一棟美麗的白色西班牙建築，由馬偕博士親自設計的住所，他在此結婚，成為臺灣女婿，並也在此終老過世，現為真理大學教職員辦公室。

姑娘樓 為了提供當時來臺的女宣教士一個合適住所，吳威廉牧師在西班牙式的馬偕故居西側擇地建屋，並親自設計督工，聘請當時著名的洋樓匠師黃阿樹施工；建材採用當時廈門的磚材和福杉。由於最先入住的是高姑娘、金姑娘，淡水人就稱它為「姑娘樓」，目前為真理大學的校長室。

牧師樓 為吳威廉牧師在「姑娘樓」西側，建了一棟相似的紅磚洋樓作為其寓所。後來明有德、孫雅各兩位牧師（淡中代校長）居住過，因而俗稱「牧師樓」，目前為真理大學教職員辦公室。

@真理大學教士會館 (粉絲團)真理大學教士會館

地址：新北市淡水區真理街32號

營業時間：平日10:00~17:00 (週一公休)

@牧師樓 (粉絲團)牧師樓古蹟庭園咖啡

地址：新北市淡水區真理街32號

營業時間：平日10:00~19:00 (周五、週六延長營業至21:00，週一公休)

淡水一日遊攻略

從牧師樓轉出，對面即是以希臘語Aletheia「真理」命名的私立大學，前身是淡水工商管理學院，這裡也是每次來淡水必走走的優美勝地。為什麼這麼喜歡這裡呢？除了喜歡看仿歌德式建築西班牙風格的教堂外，走進這裡就是有置身於歐洲的感覺…..

淡水一日遊攻略

這隻松鼠每來必看到，應該還是同一隻吧~它真的很不怕生也很活潑，還把我手上的苿莉花不輕易的刁走；這些鴿子也是完全的信賴人類，會等著餵食哦~

@真理大學

地址：新北市淡水區真理街32號

淡水一日遊攻略

走完了這麼一段古蹟歷史探訪後，建議有開車的話，把車子停到紅毛城右方的紅毛城停車場，因為接下來就是淡水美食之旅了，把車停在這還有一個好處，就是免費出借自行車，很讚吧~

淡水一日遊攻略

紅毛城，古稱「安東尼堡」，當時稱荷蘭人為「紅毛」，因此「紅毛城」之名也沿用至今。在這裡建議藉由導覽可以讓孩子溫故知新一下，再了解全臺唯一的九面國旗就在紅毛城飄揚，導覽人員會生動的介紹懸掛歷代九個政權的旗幟：西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳大利亞、美國、中華民國的源由，聽完之後發現之前了解的歷史太片斷了…總之帶孩子來就對了^^

@地址： 新北市淡水區中正路28巷1號

電話： 02-2623-1001

淡水一日遊攻略

參觀後紅毛城後，即可散步或騎單車來個淡水美食之旅，超級實用的淡水地圖(承億文旅提供)，從紅毛城對街的河岸開始，美景+小食+吹風，開始囉…

淡水一日遊攻略

走到淡水老街中段的馬偕三角公園，會看到這棟「淡水藝術工坊Tamsui-Art-Gallery」，這是新北市的首座公共建設綠建築，屋頂內外貼銅片調節調節室溫，搭配太陽能板、集水系統的環保設計，在這裡可以看到淡水河景與觀音山景，如果慢遊淡水老街，別錯過尾段的小漁港，以及公園旁的榕堤美景與人文風情，另外最吸睛的就是公園內上圖的花燈哦~

下面列出老街內必吃必買的幾個銅板美食，必吃：

源味本鋪古早味現烤蛋糕(中正路228-2號)

淡水可口魚丸(中正路232號)

淡水許義魚酥(中正路184號)

淡水合益魚酥(中正路186號)

阿婆鐵蛋(中正路135之1號)

淡水一日遊攻略

都還沒看到店面，就先聞到瀰漫的蛋糕香，接著就看到大排長龍的人潮，沒錯這就是「源味本鋪古早味現烤蛋糕」啦，這間店口味選擇性不多(原味90元，招牌黃金起司130元)，必買的就是綿密濃郁起士蛋糕，份量十足哦

淡水一日遊攻略

也不知道為什麼，住淡水的在地同學，在我求學時就說這家是正宗，所以我也只在這家吃過，如果吃喜歡的話，建議可以買包子及魚丸回家哦，當伴手禮也很不錯！

淡水一日遊攻略

淡水可口魚丸是用上等鯊魚肉做為魚漿材料，加上少許太白粉，再裹入肉燥，現在一碗是30元，清爽的湯頭加上四顆魚丸，吃完會想要再一碗的～

淡水一日遊攻略

年紀小的孩子也是吃的完，若很餓還可以配上一顆十元的包子，搭上店家自製的醬料，好食～

淡水一日遊攻略

李小開說課本裡有介紹阿婆鐵蛋，他好想吃吃看哦~盒裝及真空包的都是一包100元，沒吃過的人可以吃吃看的~

淡水一日遊攻略

在往前走即可看到比鄰的「許義魚酥」及「合益魚酥」，這個魚酥一包50元，會愈吃愈涮嘴，停不了~話說以前店家都在賣新鮮魚丸，為了迎合多元化也演進了研發了魚酥，總之，我們家都很愛吃魚酥~

淡水一日遊攻略

在老街中，孩子們最愛逛的就是古早味店了~在這可買些古早味點心、玩具，在長途的車程或是飯店裡都可以吃吃玩玩~還可以適時安撫醒著的惡魔^^

淡水一日遊攻略

接著轉進碼頭河岸裡，真的太久沒來了~多了許多新的店，上圖這個老灶腳手工粉圓及溜哥炭烤雞翅包飯(義大利麵)，好吃~

淡水一日遊攻略

這裡真的不怕會餓到啦~想吃炸的、喝的、冰的，樣樣都有，阿媽的酸梅湯似乎不像當年那麼純那麼好喝，土耳及冰淇淋的口感有點像在吃冰的麻糬，總之來到這就儘情的嚐鮮吧~接著就到沙崙承億文旅Check-IN吧～

淡水一日遊攻略

從熱鬧的淡水轉進寧靜的沙崙，會看到一棟綠意植栽環繞的外牆就是承億文旅，進門後，裝點成船型的接待櫃台，把淡水渡船頭迎送旅人的意象，藉由熱情接待人員的招呼，讓我留下極深的印象；櫃台的另一面無論白天或夜晚，那些由銀魚群、玻璃球裝飾的藝術，美麗的像一幅畫，佐上投射燈這景象變的更璀璨耀眼

淡水一日遊攻略

12層樓100多個房間，每層樓層也有不同的風情及主題，像是藍色的悠悠澄靜、紅色的灼艷魅力、或是溫潤黑灰的收斂，再加上適度的把淡水的人文歷史揉匯進設計，這些設計的張力，實在是替文旅再加分；如果仔細品味，同時會發現每層樓的牆面會擷取部分「淡水馬偕日記」內容嵌置在壁面，配上灰暗的燈光，會讓人有一種穿越到舊時光的時空感~

這次訂了右岸家庭房，打開房門，復古時空的沙發，安靜的放在房間一隅，桌上的花兒把這區詮釋出雍容卻低調優雅；沙發旁即至開放的洗手檯及浴用毛巾，對門即是乾濕分離的淋浴間；ㄩ字的房型把13坪的空間利用的剛剛好

@承億文旅 淡水吹風 (Hotel Day Plus Tamsui)

住址：新北市淡水區沙崙路27號

電話：02-2805-1212 ☸ 看現在房價

粉絲團：承億文旅文創設計旅店

淡水一日遊攻略

學生的時候，經常騎著機車就到當時的黑店排骨吃飯，當時就是個民宅，沒想到多年後重新改裝成黑殿飯店，整家店乾淨明亮，口味也多了，上圖即是大小碗之別

淡水一日遊攻略

小編Sammi說一定要點滷味，果真不錯吃哦，點了上面這些台幣570元，算平價了~原本還想去福容吃buffet耶~那是一人590元起~

@黑殿飯店（原黑店排骨飯）

住址：淡水區中正路一段62巷10號

電話：02-2626-6363

營業時間：周一至周日10:30-20:30

淡水一日遊攻略

哇~~今天真的吃好飽哦~距離承億文旅及黑殿，車程皆約十分鐘的漁人碼頭，傍晚時分來這兒特別的美，朦朧的河景加上數百隻的船舶，美不勝收~

淡水一日遊攻略

這兒風兒大，別忘了帶上帽子，小心著涼^^

淡水漁人碼頭

住址：新北市淡水區觀海路91號

淡水一日遊攻略

飯店樓下旁即為美廉社，如果餓了可以到此添購零食，晚上跟孩子在飯店裡享用甜點，談天說地的，然後沏上一壺茶，美好的夜晚阿~

淡水一日遊攻略

第二天吃完早餐，再度開進漁人碼頭，當看到『福容大飯店』後，橋的另一端即是『世界巧克力夢公園』，這可是全世界第一座巧克力甜蜜教堂，裡面有3000年前馬雅人可可交易市集、世界頂尖大師巧克力工藝絕技，還有五大展館、知識世界、互動劇場、魔法教室，若是親子行應該是一趟超乎想像的巧克力之旅，可惜我們沒進去^^

淡水一日遊攻略

這裡除了上述的五大展館外，還有DIY以及用巧克力入菜的巧克力主題餐廳，並有各類主食與甜品的創意；情境商場內有精心設計的各類巧克力文創商品，有機會是可以列入行程裡哦~

@世界巧克力夢公園主題樂園

地址：新北市淡水區觀海路91號(漁人碼頭)

電話：02-280-58269

營業時間：10:00~19:00

備註：全票280元，優待票240元 (3歲以上兒童、學生、淡水居民、65歲以上長者、身心障礙者)

淡水一日遊攻略

在紅毛城對面(領事館餐廳旁)即是淡水海關碼頭，這是全台碩果僅存的清朝碼頭，自政府播遷來台後即交由軍方管理，國軍撤編後並無對外開放，為了讓古蹟不僅是個老房子、老地方，淡水海關碼頭重新整頓，在去年(2014)以景觀改善的方法，營造綠意樂活空間，並且導入文化創意展演活動，在這裡可以看山、看河、看夕陽，還能在海關碼 頭園區拍照、看展，最重要的是免費參觀。

@淡水古蹟海關碼頭

地址：淡水中正路259號 (紅毛城對面)

開放時間間 9:30~18:00 (每個月第一個週一休園)

淡水一日遊攻略

來到淡水總是喜歡在紅毛城對面的「領事館」餐廳用餐，建議坐到靠窗處，若天氣不冷戶外區還可以看到河景，點上套餐或麵包加上水果茶，一天的好心情從此開始~

@淡水領事館咖啡

地址： 新北市淡水區中正路257號

電話：02-2622-8529

營業時間：10:30–23:00

淡水一日遊攻略

除了領事館外，其實週圍也有許多的景觀餐廳、或是親子餐廳、甚至是星巴克，選擇性非常的多

@統一星巴克河岸門市

地址：新北市淡水區中正路205號

@小布鋇鋇親子餐廳

地址：新北市淡水區中正路251號

@榕堤水灣餐廳

地址：新北市淡水區中正路229-9號(淡水分局後方)

@紅樓中餐廳

地址：新北市淡水區三民街2巷6號

淡水一日遊攻略

滬尾礮臺(滬尾砲台)建造於1886年，該砲台為台灣第一位巡撫劉銘傳所主導建造，其建造目的是為了防衛台灣淡水港。該砲台雖停用多年，但因為長期屬軍事要 塞，因此保留狀態頗佳，不但門額上仍留存劉銘傳親筆所題之「北門鎖鑰」石碑，也保留了砲台旁兩道城牆及砲台數座台目前則列為台灣第二級古蹟。

話說5年前就是因為來到滬尾砲台，因為這兒太美了，美到連掉在地上的一片落葉都覺得生動，當下回下馬上換了一台GF1，這台類單眼相機一直跟著我至今→滬尾是拍照的好地方，但要有好的相機

滬尾砲台下方即是一滴水紀念館，這裡是為紀念原起造者水上覺治之子水上勉先生一生承襲自日本「滴水」禪師的禪宗思想，崇尚珍惜萬物資源，就算只是微不足道的 一滴水，也當物盡其用；另一則是為感念移築過程中所有的苦力群志工，他們透過實質的行動傳遞了無私奉獻的思想，縱使小如一滴水，終能匯聚能量完成此一跨國 移築艱難工程，故取名為「一滴水紀念館」，此建築於94年於日本拆卸運至台灣淡水後，歷經五年時間，終於98年底於淡水和平公園重現。

淡水一日遊攻略

在走進一滴水紀念館裡前的一片公園，景色優美，還可以看到對面有一片青山綠水，正有人在打高爾夫球，這裡也人煙稀少，若果想逃離喧囂絕對是個選擇~

@滬尾砲台

地址：新北市淡水區中正路一段6巷34號

電話：02-2623-1001

服務時間：08:30–17:00

@一滴水紀念館

地址： 新北市淡水區中正路一段6巷30號

電話：02-2626-3350

服務時間：09:00–10:00

淡水一日遊攻略

二日的淡水輕旅行超級豐富，要準備好的東西很多，輕裝、空胃、運動鞋，準備好了嗎？再印上→超級實用的淡水地圖 (感謝承億文旅提供)，走完之後～輕旅行要重新定義了，就是體重一定會變輕的旅行？

文章來源：睡天使醒惡魔