淡水上萬戶停水第4天 居民怒「人都埋在砂礫堆裡沒呼吸了」

淡水地區因淡北道路工程鑽破自來水管線，導致淡水大停水。翻攝畫面

新北市淡水區因淡北道路工程鑽破地下自來水管線，導致6萬多戶停水，雖新北市府與自來水公司積極搶修，目前已恢復約7至8成供水，但仍有部分用戶停水進入第4天，就有當地民眾用災害搶救的「黃金72小時」比喻，抱怨過了這麼久「人都埋在砂礫堆裡沒呼吸了」。

這次淡水大停水起因於11月27日，淡北道路施工廠商施作基樁鑽掘時，不慎鑽破地下自來水館，導致淡水區有16個里、約6.2萬戶受到影響，市府工務局也立即啟動搶修工程，但過程中卻又遭遇無法預期的地下水湧出，因有坍方疑慮，為考量安全而緊急中斷暫停施工。

不過昨天上午，搶修單位持續抽水，在中午左右將破損自來管完成切割與清理餘土，下午由自來水公司完成接管置換，接續進行排泥清汙作業，並從下午5點開始陸續恢復供水，據了解，至目前為止，已恢復約7至8成供水。

但由於影響用戶太多，有部分居民至今仍等不到水，就有淡海地區居民抱怨，停水到今天已經超過72小時，讓他們覺得自己像是次等公民，而且若用災害搶救的「黃金72小時」來比喻的話，現在當地的民眾大概就像「埋在砂礫堆裡沒有呼吸了！」



