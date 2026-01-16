淡水主廚巧思入菜 十四道年菜一次備齊

《圖說》「火烤野生烏魚子」〈淡水區漁會提供〉

【記者葉柏成／新北報導】迎接2026馬年春節，淡水漁人碼頭知名的魚藏餐廳搶先推出外帶年菜服務，精心規劃十四道兼具傳統年味與海味特色的佳餚，讓民眾輕鬆在家享用團圓盛宴。即日起至1月30日前完成預訂並付款，可享早鳥95折優惠，為年節餐桌增添美味與便利。

漁業處長簡明雄表示，淡水漁人碼頭是春節熱門走春景點，魚藏餐廳位於港區核心，鄰近情人橋與LOVE廣場，周邊並設有新裝置藝術「庫拉瓦」，為港灣增添悠閒氣息。民眾取年菜之餘，可漫步港區欣賞夕陽海景，再返家與親友共享以在地漁獲入菜的豐盛年菜，在溫馨團聚中迎接馬到成功的新年。

《圖說》「魚藏餐廳」推出外帶年菜，單筆消費。〈漁業處提供〉

淡水區漁會總幹事吳永寬指出，過年象徵團聚與祝福，魚藏餐廳以「方便、安心、年味足」為理念，嚴選當季新鮮漁獲與優質肉品，由主廚發揮多年料理經驗，打造多道寓意吉祥的年節料理。

招牌「大富大貴佛跳牆」以多樣珍貴海味慢火細燉，湯頭濃郁層次豐富；「金線蓮烏雞湯」溫潤養生；「金華干貝鮮雞湯」則展現海陸交融的鮮甜滋味。另有「富貴Q彈美財庫」、「吉祥鴻運燒牛腩」、「秘製醬烤豬肋排」、「芙蓉花雕海明蝦」及限量野生烏魚子等，讓年夜飯桌充滿儀式感。

《圖說》漁人碼頭港區風光。〈漁業處提供〉

魚藏餐廳指出，外帶年菜可單點或自由搭配組合，適合不同家庭人數與預算。凡於1月30日前預訂並完成付款，且於取貨日前三天完成訂購，即可享95折早鳥優惠；單筆消費滿3,500元，還加贈實用保冷袋，數量有限，相關訂購資訊可洽漁會。