淡水交通黑暗期降臨！淡北道路1／8起高架吊裝 這路段夜間封閉66天

記者陳韋帆／新北報導

淡北道路工程高架橋鋼構吊裝作業，1月8日起至3月15日淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段實施夜間封閉，為期66日，。（圖／新北工務局提供）

新北市淡水交通黑暗期降臨！淡北道路工程高架橋鋼構吊裝作業自1月8日起至3月15日止，約66日，將針對淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段實施夜間封閉施工。

新北市工務局新工處指出，淡金路高架橋目 前已完成基礎與墩柱等下部結構，現階段進入上部節塊吊裝，作業時間定於夜間10時至隔日清晨6時。

此次交管分為兩階段：第一階段自1月8日至2月6日，淡金路往台北方向須改行坪頂路；第二階段自2月7日至3月15日（春節除外），淡金路往台北方向實施調撥車道，建議改行坪頂路，中正東路部分路段亦同步配合封閉改道。

工務局說明，淡北道路淡水端設有兩處匝道，分別位於淡金路及中正東路，其中淡金路匝道以高架方式跨越捷運淡水線軌道。

目前除了淡金路工區，關渡大橋匝道內的主線高架橋也正組裝懸臂工法工作車，台北市工區則進行管線遷移與交維調整。整體計畫目標在118年通車，旨在縮短通勤時間並引進人流，為淡海新市鎮與市區交通注入長期利多。

工務局長馮兆麟表示，整體工程預計於118年完工，通車後可有效紓解台2線竹圍至紅樹林路廊的交通瓶頸，大幅提升淡水往返台北市的便捷性，工程期間提醒用路人務必遵從引導改道。

