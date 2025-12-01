淡水人太慘！停水還要停瓦斯 議員曝：經蘇巧慧協調瓦斯維修已延期

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市淡北道路工程於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水6萬多戶無水可用，新北市長侯友宜今（1）日上午雖表示已復水8成，仍有部分鄰里無水可用，停水邁入4天。淡水人的難題不只是停水，欣芝瓦斯公司原先公告明日凌晨將維修天然氣管線，因此淡水地區用戶在2日凌晨有5小時沒天然氣可用。新北市議員鄭宇恩表示，感謝立委蘇巧慧協助溝通，欣芝瓦斯考量民眾生活不便，已宣布延期至19日凌晨再行施工；蘇巧慧也在臉書留言指出，後續的復水進度和補償措施，她也會一起持續追蹤。

新北市議員鄭宇恩表示，感謝立委蘇巧慧協助溝通，欣芝瓦斯考量民眾生活不便，已宣布延期至19日凌晨再行施工。（圖／取自鄭宇恩臉書）

針對淡水長達4天的停水之苦，新北市長侯友宜今（1）日受訪時強調「深表歉意」，他表示，淡北道路在施工過程挖破水管造成淡水居民不便，這幾天他一直緊盯整個進度，目前大概有80％以上都已經復水了，針對施工所造成的問題，都會追究及檢討；他已指示設立特別窗口，也會有水費減免，並要求廠商一定要負起責任。

新北市政府工務局今下午說明，淡北道路工程施作基樁鑽掘時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，以致淡水地區6.6萬多戶長時間停水。新北市政府立即啟動處理應變機制，自來水公司按照停水日數折減水費，市府並設立窗口統一受理陳情案件，依契約開罰顧問公司及承包商，後續檢討釐清責任後將再追究相關責任。

欣芝瓦斯考量民眾生活不便，已宣布延期至19日凌晨再行施工。（圖／翻攝畫面）

