淡水人怒！停水社區名單不完整？嗆爆洪孟楷
[NOWnews今日新聞] 新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，至今（1）日一大早仍有許多居民無水可用，停水進入第4天，新北市長侯友宜稱「已八成恢復」慘遭網友洗版痛罵，該選區的國民黨立委洪孟楷在臉書上回報復水進度也遭殃，網友狠批：「新春街到底要多慘？」、「甚至還有沒水的社區不在名單內，到底哪來的八成？」
淡水多日停水，洪孟楷今上午發文指出，自來水淡水所已指派6組人洗管排水，中繼加壓站也全力輸送，送水量由原本3萬增加至6萬噸，全力辦理復水作業，目前復水已達約80％。他持續與16個里里長及同仁保持密切聯繫，掌握現在復水狀況，上午緊急調派2台水車到沙崙里及新春里。依據各里長回報，還有部分社區及路段還未恢復供水，他會持續請自來水公司密切掌握、加強排氣及調度。
不過，洪孟楷一將仍停水的社區名單公布，就有網友指出：「我就問，還有這麼多，甚至還有沒水的社區不在名單內，到底哪來的八成？」另有諸多網友也紛紛回報自家社區也沒水，一面痛批：「新春街的居民到底要等到什麼時候？」、「都沒人通知停水，也沒水車告知」、「到底要不要給個確切時間？」、「都幾點了？」、「後台到底多硬才鬧不上新聞啊？」、「為什麼跳過海都1～3期？這麼明顯」、「我想請教，我們的大家長市長與區長，這3天為何都神隱，對本案都不聞不問？」等。
