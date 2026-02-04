淡水人注意！停水補償10天內可領 一定要帶好「四寶」否則領不到

記者陳韋帆／新北報導

針對去年底淡水大停水事件，新北市政府新工處已完成2,334件補償申請審核，並於2月2日發送簡訊通知。新工處特別提醒，此次停水補償，需注意里別分流、備齊文件、認明優先項目及防範詐騙四件事，補償包含買水、馬達維修及盥洗費，符合資格者可至區公所領取或掛號郵寄至新工處辦理。

符合資格的民眾請注意「四件事」以免領取失敗，首先，請務必於2月4日至13日的法定限期內辦理；其次，現場請領須按「里別分流」時段前往；第三，應備齊發票收據、身分證影本、水號及印章；最後，需認明本次僅針對「購買水、馬達維修、盥洗費」優先補償。

新工處提醒，若因填寫資訊錯誤或不符停水範圍將不予核發，請民眾領取前務必再次確認審核結果。

新工處指出，本次共受理2,334件申請；補償請領時間自2月4日起至2月13日止，每日上午8時至晚上7時；現場受理依地址里別分為2/4-2/8及2/9-2/13兩梯次；台水公司將協調減免一個月水費，由後續帳單自動扣抵；第三方公正單位預計於115年3月底提出完整鑑定報告；郵寄申請地址為新北市樹林區樹新路40-7號6樓。

新工處說明，為了簡化流程，民眾除了親自前往淡水區公所領取現金外，亦可至官網下載申請書並附上帳戶影本，採掛號郵寄方式辦理匯款補償。

若民眾申請項目非屬上述三項優先補償類別，市府將待鑑定報告釐清責任比例後，於3月底再請應負責單位與民眾進行協商。此外，民眾若對審核結果有異議，可於每日上午8:30至下午5:30撥打上午8:30至下午5:30，撥打(02)2502-6055、(02)2502-6057、(02)2502-6170專線電話洽詢。

由於補償作業涉及個人資料，新工處特別強調防詐意識。政府絕對不會透過簡訊連結要求登記，更不會致電要求轉帳或索取個人金融資訊。民眾應認明「淡北道路官方網站」(https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/)公布之資訊，若接獲可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線。新工處表示，透過嚴謹的審核與分流領取制度，希望能確保受災用戶的權益得到公平補償，並落實後續的工程責任追究。

