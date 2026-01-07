淡水人注意！淡北道路高架橋吊裝 夜間封閉交管措施曝光

淡北道路進行高架橋鋼構吊裝作業，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。。（圖／翻攝畫面）





不少人引頸期盼的淡北道路，目前正施工當中，而新北市府為進行淡北道路高架橋鋼構吊裝作業，明天（8日）開始，配合夜間施工將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，提醒用路人行經時減速慢行，並遵從現場交維人員引導改道行駛。

新工處指出，淡北道路於淡水端共有兩處匝道出入口，分別位於淡金路及中正東路，可供新市鎮及淡水市區的車流進入淡北道路，其中，淡金路匝道位於淡海輕軌下方，並以高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，至捷運外側銜接平面道路。

淡金路將於1月8日至3月15日不定期夜間施工，往台北方向請用路人改道行駛坪頂路或中正東路。（圖／翻攝畫面）

新工處表示，目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎、墩柱等下部結構，為降低交通影響，將於夜間施作上部節塊吊裝作業，預計自1月8日起至3月15日止，夜間10時至隔日清晨6時進行施工，將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

淡北道路積極推動各工區施工進度，除了淡金路高架橋外，關渡大橋匝道內的主線高架橋正在組裝懸臂工法工作車，臺北市工區也正在進行交維調整與管線遷移工作，整體工程預計於118年完工，通車後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間，提升居民生活便利性。

中正東路一段預計於2月6日至3月15日期間配合夜間施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。（圖／翻攝畫面）

高架橋鋼構吊裝作業將實施兩階段交通管制措施：

1月8日至2月6日期間，淡金路往台北方向請改道左轉行駛坪頂路或右轉坪頂路接中正東路一段，往淡水方向則不受影響，維持原動線行駛。

2月7日至3月15日期間（農曆春節假期除外），淡金路往台北方向將依現場進度實施調撥（雙向車流均行走於淡金路雙號門牌車道），建議用路人改道行駛坪頂路；中正東路部分路段也配合施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。

