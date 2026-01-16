淡水人等到了！交通部宣布淡江大橋通車連辦10大活動 確定開放民眾一起「走上橋」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

我國重大交通建設「淡江大橋」預計在今年5月正式通車，交通部公路局先前宣告舉辦路跑及自行車比賽，結果報名名額秒殺，讓許多淡水在地居民大感扼腕。交通部宣布，預計4月橋面工程完成後，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，除了首波的路跑、自行車活動外，還將舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與的體驗活動，最後再由「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋完工通車；根據規劃，淡江大橋在通車前將陸續舉辦10場活動，除了健行等戶外活動，還有繪畫及攝影比賽。

淡江大橋在通車前將陸續舉辦10場活動，除了健行等戶外活動，還有繪畫及攝影比賽。（圖／交通部）

交通部公路局指出，淡江大橋由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，動工以來備受關注，還被美國CNN評選「2025年全球11大重要建設」，因此在5月通車之前，將推出一系列通車前活動，廣邀全民一起走上淡江大橋、用雙腳體驗。

公路局說明，由新北市政府主辦的4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請民眾與親朋好友一起走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影；4月26日「在一起，走上橋」大遊行則是由公路局、新北市政府合力主辦，邀請地方展演團體，並由幸福公路、地方社團進行踩街活動；接著5月2日則由公路局推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊，以音樂與世界相連結，讓民眾可在寧靜的淡水河，在淡江大橋的陪伴下享受迷人音樂饗宴。

公路局還提到，讓民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」，同樣是由公路局與新北市政府聯合主辦，在5月3日這天，淡江大橋上將出現100張躺椅，讓民眾可以甚麼都不做，在橋上躺平、看海、看表演，同時當天還開放野餐活動，歡迎親子一同到橋上玩玩。

公路局透露，通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思-雲門舞集，演出全新創作作品《光鏈》，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

